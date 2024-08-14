Росія атакувала енергооб'єкти на півночі та півдні України

Війська РФ уночі атакували Україну чотирма ракетами та 23-ма ударними дронами - деякі поцілили в енергетичну інфраструктуру. Зокрема, влучання зафіксували у Ніжинському районі на Чернігівщині.

Війська РФ уночі та зранку у середу, 14 серпня, атакували енергетичні об'єкти України, повідомили у НЕК "Укренерго".

"Вранці росіяни обстріляли енергооб'єкт "Укренерго" у південному регіоні. Знеструмлення споживачів не було, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Вночі російські БпЛА атакували енергооб'єкт обленерго у північному регіоні, знеструмлювались споживачі в окремих районах Чернігівської області", - йдеться у повідомленні оператора.

У Чернігівській обласній військовій адміністрації уточнили, що дрон поцілив у об'єкт в Ніжинському районі, минулося без жертв.

Загалом через бойові дії знеструмлення є у Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській та Херсонській областях, додали в "Укренерго".

Нічна атака військ РФ

За даними командування Повітряних сил Збройних сил Україн (ЗСУ), у ніч на 14 серпня 2024 року російські війська атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 23-ма ударними "шахедами".

Українська ППО збила 17 БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській та областях.

Про те, чи поцілили кудись російські ракети, не повідомляється.