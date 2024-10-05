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Зеленський презентує свій "план перемоги" на "Рамштайні"

Дмитро Шварц
5 жовтня 2024 р.

Президент України Володимир Зеленський презентує свій "план перемоги" на 25-му засіданні Контактної групи з питань оборони України, яке відбудеться 12 жовтня.

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Президент України Володимир Зеленський, 24 вересня 2024 року, виступ на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку
За словами Зеленського, він представить чіткі та конкретні кроки для справедливого закінчення війниФото: The Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський презентує свій "план перемоги" на 25-му засіданні Контактної групи з питань оборони України - так званого формату "Рамштайн", яке відбудеться 12 жовтня.

"Представимо "план перемоги", чіткі, конкретні кроки для справедливого закінчення війни. Рішучість партнерів і посилення України - те, що здатне зупинити російську агресію. Дякуємо всім, хто допомагає захищати нашу державу, Європу та весь світ!", - зазначив Зеленський у суботу, 5 вересня, у дописі у Telegram.

Також у своєму повідомленні президент наголосив, що це буде перша зустріч формату "Рамштайн", участь у якій візьмуть лідери країн-союзників України.

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Чітка стратегія наближення справедливого закінчення війни

У відео, яке Зеленський долучив до свого повідомлення, йдеться про те, що Україна має "чітку стратегію, як наблизити справедливе закінчення війни".

"Мир завдяки силі. План перемоги передбачає необхідне посилення України. Вже почали обговорення зі Сполученими Штатами як лідером підтримки. Залучаємо всіх партнерів. Рішучість партнерів має проявити себе. Потрібна достатня далекобійність. Зміцнення позицій на фронті. І саме такий тиск на Росію, який стане примусом до миру", - йдеться у відео.

Нагадаємо, що під час свого візиту до США наприкінці вересня президент Зеленський представив свій "план перемоги" президенту США Джо Байдену та віцепрезидентці, кандидатці у президенти від Демократичної партії Камалі Гарріс, а також обом палатам Конгресу США. Згодом він також презентував документ кандидату у президенти США від Республіканської партії Дональду Трампу.

Раніше повідомлялося, що на засіданні Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня головуватиме Джо Байден.

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