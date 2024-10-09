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ПолітикаУкраїна

Зустріч у форматі "Рамштайн" офіційно відклали

Олександр Куницький
9 жовтня 2024 р.

Засідання Контактної групи з питань оборони України, яке мало пройти за участі Володимира Зеленського 12 жовтня, перенесли через скасування візиту Джо Байдена у зв'язку з ураганом "Мілтон" у США.

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Президент Володимир Зеленський на зустрічі Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" у Німеччині 6 вересня 2024 року
Зеленський мав представити партнерам на "Рамштайні" свій "план перемоги", але Байден, який скликав зустріч, відклав поїздку через ураганФото: Heiko Becker/REUTERS

Заплановане на 12 жовтня засідання Контактної групи з питань оборони України, відоме як зустріч у форматі "Рамштайн", вирішили перенести на іншу дату. Про у середу, 9 жовтня, повідомило командування американської авіабази "Рамштайн" у Німеччині. 

Нова дата зустрічі поки не призначена, проте її обіцяють оголосити найближчим часом, пише німецька інформаційна агенція dpa.

Цю інформацію підтвердив журналістам і речник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit). Відповідно, перед "Рамштайном" не відбудеться і чотиристоронній саміт щодо України між президентом США Джо Байденом, канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz), президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, який був запланований на 10 жовтня в Берліні.

Байден мав головувати на "Рамштайні", але відклав візит через ураган

Засідання вирішили перенести, оскільки на першій такій зустрічі на рівні лідерів держав мав головувати Байден, але він вирішив відкласти поїздку через наближення урагану "Мілтон" до американського штату Флорида.

Президент України Володимир Зеленський обіцяв представити на "Рамштайні" партнерам "план перемоги", після чого зробити його публічним для громадськості. 

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