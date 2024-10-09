Зустріч у форматі "Рамштайн" офіційно відклали

Засідання Контактної групи з питань оборони України, яке мало пройти за участі Володимира Зеленського 12 жовтня, перенесли через скасування візиту Джо Байдена у зв'язку з ураганом "Мілтон" у США.

Заплановане на 12 жовтня засідання Контактної групи з питань оборони України, відоме як зустріч у форматі "Рамштайн", вирішили перенести на іншу дату. Про у середу, 9 жовтня, повідомило командування американської авіабази "Рамштайн" у Німеччині.

Нова дата зустрічі поки не призначена, проте її обіцяють оголосити найближчим часом, пише німецька інформаційна агенція dpa.

Цю інформацію підтвердив журналістам і речник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit). Відповідно, перед "Рамштайном" не відбудеться і чотиристоронній саміт щодо України між президентом США Джо Байденом, канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz), президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, який був запланований на 10 жовтня в Берліні.

Байден мав головувати на "Рамштайні", але відклав візит через ураган

Засідання вирішили перенести, оскільки на першій такій зустрічі на рівні лідерів держав мав головувати Байден, але він вирішив відкласти поїздку через наближення урагану "Мілтон" до американського штату Флорида.

Президент України Володимир Зеленський обіцяв представити на "Рамштайні" партнерам "план перемоги", після чого зробити його публічним для громадськості.

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