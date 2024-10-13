Подоляк: "План перемоги" днями представлять українцям

Радник голови ОП України пообіцяв, що Зеленський днями без деталей презентує українцям "план перемоги", який він вже представив партнерам.

"План перемоги" представлять українцям найближчими днями. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону у суботу, 12 жовтня.

Він зауважив, що основні акценти "вже зрозумілі, а "математичні додатки" щодо пунктів цього плану будуть відомі лише людям, які ухвалюють рішення в країнах-партнерах, адже від них залежить реалізація цього плану. Однак глава держави все ж таки презентує цей план народу.

"Щодо більш широкої презентації для України, я думаю, що це питання днів. Тому що важливо розуміти, на якому етапі війни що робимо", - зазначив Подоляк. Він нагадав, що основні акценти плану вже відомі. Але, за його словами, Зеленський під час представлення плану "додасть деталей, які будуть чітко говорити, що це за програма примусу, чому вона важлива, чому це паралельно (з формулою миру. - Ред.)". "Думаю, президент проведе таку презентацію в найближчі дні", - припустив Подоляк.

У вересні Подоляк наголошував, що не існує жодного плану з припинення війни, який би передбачав замороження війни або передачу РФ територій.

Напередодні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак роз'яснив, що "план перемоги" насамперед передбачає створення прийнятних для України умов щодо закінчення війни з подальшою реалізацією "формули миру". Він заявив, що конкретні рішення від партнерів після презентації їм плану "потребують часу".

Турне Зеленського Європою

Протягом цього тижня Зеленський зустрівся у Лондоні з прем'єр-міністром Великобританії та генеральним секретарем НАТО, у Парижі - з президентом Франції, у Римі - з главою італійського уряду та у Ватикані - з Папою Римським, а напередодні у Берліні - з німецьким канцлером. Всім їм він представив "план перемоги".