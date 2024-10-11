Зеленський обговорив визволення полонених з Папою Римським

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римський Франциском у Ватикані. На зустрічі обговорювали питання повернення українських полонених з РФ.

Питання повернення українців додому з полону було головним під час зустрічі президента Володимира Зеленського з Папою Римськиму Ватикані, що відбулася у п'ятницю, 11 жовтня.

"Розраховуємо на сприяння Святого Престолу поверненню додому захоплених у російський полон українців", - написав президент України у Telegram після зустрічі з Папою Франциском. Він також згадав про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула у російському полоні.

"В російському полоні залишаються ще багато інших журналістів, громадських діячів, керівників громад з окупованої території, навіть просто звичайних людей, які були захоплені під час російської окупації", - зазначив Зеленський у Telegram.

Візиту до Ватикану передувала зустріч президента України з перм'єр-міністеркою Італії Джоржою Мелоні, яка повідомила, що її країна прийме наступну конференцію з відновлення України.

Напередодні у Ватикан на синод єпископів прибув глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, який також мав аудієнцію у Папи Франциска. "Я просив Святішого Отця про голос на захист цивільного населення і про чіткий голос щодо засуду російських атак на цивільне населення та намагання знищити інфраструктуру наших міст і сіл, щоби заморозити українців цієї зими. Папа обіцяв, що він робить все для того, щоби війна в Україні закінчилася", - заявив глава УГКЦ.