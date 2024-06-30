РФ незаконно утримує понад 14 тисяч українців - Лубінець

За словами українського омбудсмена, найбільше перепон існує саме у процесі повернення цивільних українців, адже їх не можна обміняти, як у випадку з військовополоненими.

Росія незаконно утримує понад 14 тисяч громадян України, повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець .

"Повертаючи три категорії громадян України - це діти, військовополонені, цивільні - саме щодо цивільних це найскладніша робота", - зазначив він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у суботу, 29 червня. Лубінець пояснив, що це зумовлено тим, що у випадку цивільних не йдеться про обмін, як у випадку військовополонених, а саме про повернення.

"Міняти ми їх не можемо, якихось додаткових впливів на Російську Федерацію в нас напряму немає. У нас немає навіть юридичної бази, на підставі якої нам можна проводити цей процес", - розповів омбудсмен.

Він запевнив, що Україна докладає всіх зусиль для повернення майже 20 тисяч депортованих дітей і "десятків тисяч" людей, які вважаються зниклими безвісти.

Коментуючи нещодавне визволення десятьох цивільних українців, зокрема заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та священиків Української греко-католицької церкви Богдана Гелети та Івана Левицького, Лубінець наголосив, що вперше в процесі брав участь Ватикан, який раніше надавав допомогу тільки щодо повернення дітей.

"Я сподіваюся, що якраз це повернення стане новою точкою... Можливо, нарешті відкрився новий канал і комунікації, і повернення цивільних громадян України", - сказав уповноважений з прав людини.

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