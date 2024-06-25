Обмін полоненими: Україна повернула 90 військових

З російського полону визволили ще 90 військових, які брали участь в боях на різних напрямках. Серед них - 59 оборонців Маріуполя.

Україна та Росія у вівторок, 25 червня, провели черговий обмін військовополоненими. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, з російського полону повернули 90 військових.

"Вдома - це не просто слова. Вдома - це Україна. Сьогодні ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону. Воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках", - зазначив президент.

Також Зеленський наголосив, що триває робота задля звільнення кожного й кожної, кого можуть утримувати російські окупанти. При цьому президент подякував усім партнерам, які допомагають.

З полону повернулися оборонці Маріуполя та ЧАЕС

Серед визволених з полону українців - 32 нацгвардійця, 18 прикордонників, 17 представників Військово-морських Сил, 15 бійців ЗСУ та 8 тероборонівців, уточнили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. "Зокрема, вдалося повернути 59 Оборонців Маріуполя, з них 52 бійця, що вийшли з "Азовсталі". З полону визволено пятьох нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС", - повідомили представники штабу.

Окрему подяку за активну участь у реалізації цього обміну у штабі висловили Об’єднаним Арабським Еміратам.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець уточнив, що це вже 53 обмін полоненими, в рамках яких вдалося звільнити загалом 3 300 українців та українок.

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У міноборони РФ теж повідомили про повернення в рамках обміну 90 російських військовослужбовців.