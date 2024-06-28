Україна повернула додому 10 заручників РФ

З російської неволі визволили ще 10 цивільних. Серед них - заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

Україна повернула десятьох заручників РФ, повідомив у п'ятницю, 28 червня, президент Володимир Зеленський.

"Вдалося повернути з російського полону ще десятьох наших людей. Попри всі складнощі. Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році. Олена Пех та Валерій Матюшенко - цивільні, які були в полоні ще з 2017-2018 років. Богдан Гелета та Іван Левицький - священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам", - зазначив президент.

Решта п'ятеро звільнених цивільних були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова, зауважив Зеленський.

У звільненні допоміг Ватикан

При цьому президент відзначив зусилля Ватикану заради того, щоб повернути додому цих людей.

Своєю чергою уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пообіцяв, що представники Офісу омбудсмена слідкуватимуть за дотриманням прав звільнених. Зокрема щодо медичного огляду, реабілітації, отримання необхідних документів і допомоги.

Як повідомлялося, за даними генерального прокурора України Андрія Костіна, окупаційна влада РФ утримує на тимчасово окупованих територіях понад 10 тисяч цивільних заручників.

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