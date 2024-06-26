До РФ прибув засуджений в Україні митрополит УПЦ МП

"Священнослужителя" УПЦ МП, який виправдовував російську агресію, обміняли на полонених військових. Він прибув до Росії, де отримав орден від патріарха РПЦ Кирила. В ГУР кажуть, що нинішній обмін ще не завершений.

Під час останнього обміну полоненими між Україною та Росією обмінювали не лише військових. Зранку середи, 26 червня, представник генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Андрій Ковальов повідомив, що в межах обміну до РФ відбув засуджений раніше митрополит Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Іонафан (світське ім'я Анатолій Єлецьких. - Ред.).

За словами Ковальова, Іонафан був громадянином Росії та України, а також "багатолітнім агентом" російської спецслужби ФСБ. Торік український суд засудив його до п'ятьох років позбавлення волі з конфіскацією майна за заперечення збройної агресії РФ проти України.

"10 квітня цього року Анатолій Єлецьких дав згоду на свій обмін і повернення до Росії. Тобто фактично Єлецьких цим визнав свою роботу на користь країни-агресора", - написав Ковальов у Facebook.

Він не виключив, що клірика УПЦ МП звільнили за посередництва Папи Римського Франциска.

Нагорода від предстоятеля РПЦ Кирила

Натомість у Російській православній церкві (РПЦ) заявили, що клірика звільнили "за клопотанням" патріарха Кирила "внаслідок проведених переговорів". Там також повідомили, що Кирило зустрівся з Іонафаном і нагородив його церковним орденом.

Нагадаємо, що в січні 2023 року Служба безпеки України (СБУ) наводила докази причетності Іонафана до підривної й агітаційної діяльності на користь РФ. Під час обшуків у нього виявили електронні носії, що підтверджували його антиукраїнську позицію, а також агітаційну проросійську літературу. В січні 2023-го "Лівий берег" повідомляв із посиланням на джерела, що наприкінці 2022-го президент України Володимир Зеленський підписав указ про призупинення громадянства 13 кліриків УПЦ МП, серед яких був і Іонафан. Офіційно такі укази не оприлюднюють, оскільки вони містять персональну інформацію.

ГУР: 53-й обмін ще не завершений

Тим часом речник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Андрій Юсов заявив в етері національного телемарафону, що останній - 53-й - обмін полоненими між Україною та Росією ще не завершений. Додаткові дедалі він пообіцяв надати згодом.

"Це ще не 53-й обмін, він не завершився. Операція триває. В рамках цієї операції вже повернули 90 наших захисників. Але це не останні новини. І ми справді розраховуємо найближчим часом повідомити додаткову інформацію. Робота триває", - розповів Юсов.