  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

Українська журналістка Рощина померла в заручниках РФ

Олександр Куницький | Ігор Бурдига
10 жовтня 2024 р.

Координаційний штаб підтвердив інформацію, що 27-річна фрілансерка Вікторія Рощина, яку утримували в Росії, померла. У ГУР кажуть, що з РФ уже було погоджене її повернення додому в рамках обміну найближчим часом.

https://p.dw.com/p/4ldUd
Ув'язнення
Вікторію Рощину утримували в РФФото: Getty Images/AFP/M. Abed

Українська журналістка-фрілансерка Вікторія Рощина, яка в серпні 2023 року зникла безвісти на окупованій території, а потім опинилася в заручниках на території РФ, померла. Цю інформацію у четвер, 10 жовтня, підтвердив речник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

"На жаль, інформація про смерть Вікторії підтвердилась. Ми знали її, і для нас це дуже сумна новина. Про обставини смерті зарано говорити, проводиться певна робота, щоб їх дізнатися", - сказав він в ефірі національного телемарафону "Єдині новини". 

Раніше з'явилась непідтверджена інформація, що 10 жовтня батьку журналістки надійшов лист від міністерства оборони РФ, про те, що вона померла ще 19 вересня - під час етапування з Таганрогу до Москви. 6 жовтня Рощиній мало виповнитися 28 років.

ГУР: Рощину мали невдовзі повернути в рамках обміну

Представник Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) Андрій Юсов розповів у коментарі "Суспільному", що з РФ уже було погоджене повернення журналістки в Україну в рамках обміну. 

"Остання інформація, яка була відома, її етапували до "Лефортово" з метою підготовки повернення додому. Найближчим часом вона мала бути вдома", - сказав він.

Заручниця Росії

З початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року Рощина публікувала матеріали про воєнні дії на Сході та Півдні України. Зокрема, репортажі з окупованого Енергодара про захоплення силами РФ найбільшої атомної електростанції в Європі та з Гуляйполя про життя під постійними бомбардуваннями. Вона співпрацювала з низкою ЗМІ - "Громадським", "Українською правдою" та "Радіо Свободою". В 2022 році отримала премію "Мужність у журналістиці" за репортажі про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Рощину неодноразово затримували російські військові. 11 березня 2022 року, коли вона прямувала до Маріуполя, її затримали співробітники ФСБ, звинувативши нібито в шпигунстві. Журналістку утримували 10 днів, але згодом звільнили. Після цього Рощина повернулася до рідного Запоріжжя та продовжувала працювати на підконтрольній Україні території.

Влітку 2023 року вона вирушила з України до Польщі, щоб дістатися через Росію до окупованих територій на Сході України. Там медійниця зникла безвісти, а в травні 2024 року міноборони РФ підтвердило, що її затримали і вона перебуває на території Росії. Згодом Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив, що Рощина перебуває в заручниках, але доступу до неї немає.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Українські діти під генконсульством Росії в польському Кракові мітингують на підтримку звільнення військовополонених "азовців", серпень 2022

Полонений "азовець" Іщенко помер у російському СІЗО від травм - українська експертиза

Полонений "азовець" Іщенко помер у російському СІЗО від травм - українська експертиза

Судово-медична експертиза в Україні встановила, що військовополонений "азовець" Олександр Іщенко помер у російському СІЗО внаслідок отриманих травм. У РФ причину його смерті не розкривали.
Конфлікти7 серпня 2024 р.
В'язниця, тюрма

У полоні РФ загинули 177 військовополонених - міноборони України

У полоні РФ загинули 177 військовополонених - міноборони України

У російському полоні загинули щонайменше 177 військовополонених українців, пише Politico з посиланням на міноборони України.
Конфлікти4 жовтня 2024 р.
Людина тримає в руках смартфон, на якому видно фотографію змарнілого і вихудлого українського військовополоненого Володимира Шевченка після обміну полоненими

ООН: Українські полонені зазнають жорстоких катувань

ООН: Українські полонені зазнають жорстоких катувань

Тортури над українськими військовими в полоні мають системний характер, зазначається в тематичній доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини. Російські солдати теж скаржаться на побиття.
Конфлікти1 жовтня 2024 р.
Більше публікацій