Українська журналістка Рощина померла в заручниках РФ

Координаційний штаб підтвердив інформацію, що 27-річна фрілансерка Вікторія Рощина, яку утримували в Росії, померла. У ГУР кажуть, що з РФ уже було погоджене її повернення додому в рамках обміну найближчим часом.

Українська журналістка-фрілансерка Вікторія Рощина, яка в серпні 2023 року зникла безвісти на окупованій території, а потім опинилася в заручниках на території РФ, померла. Цю інформацію у четвер, 10 жовтня, підтвердив речник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

"На жаль, інформація про смерть Вікторії підтвердилась. Ми знали її, і для нас це дуже сумна новина. Про обставини смерті зарано говорити, проводиться певна робота, щоб їх дізнатися", - сказав він в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Раніше з'явилась непідтверджена інформація, що 10 жовтня батьку журналістки надійшов лист від міністерства оборони РФ, про те, що вона померла ще 19 вересня - під час етапування з Таганрогу до Москви. 6 жовтня Рощиній мало виповнитися 28 років.

ГУР: Рощину мали невдовзі повернути в рамках обміну

Представник Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) Андрій Юсов розповів у коментарі "Суспільному ", що з РФ уже було погоджене повернення журналістки в Україну в рамках обміну.

"Остання інформація, яка була відома, її етапували до "Лефортово" з метою підготовки повернення додому. Найближчим часом вона мала бути вдома", - сказав він.

Заручниця Росії

З початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року Рощина публікувала матеріали про воєнні дії на Сході та Півдні України. Зокрема, репортажі з окупованого Енергодара про захоплення силами РФ найбільшої атомної електростанції в Європі та з Гуляйполя про життя під постійними бомбардуваннями. Вона співпрацювала з низкою ЗМІ - "Громадським", "Українською правдою" та "Радіо Свободою". В 2022 році отримала премію "Мужність у журналістиці" за репортажі про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Рощину неодноразово затримували російські військові. 11 березня 2022 року, коли вона прямувала до Маріуполя, її затримали співробітники ФСБ, звинувативши нібито в шпигунстві. Журналістку утримували 10 днів, але згодом звільнили. Після цього Рощина повернулася до рідного Запоріжжя та продовжувала працювати на підконтрольній Україні території.

Влітку 2023 року вона вирушила з України до Польщі, щоб дістатися через Росію до окупованих територій на Сході України. Там медійниця зникла безвісти, а в травні 2024 року міноборони РФ підтвердило, що її затримали і вона перебуває на території Росії. Згодом Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив, що Рощина перебуває в заручниках, але доступу до неї немає.