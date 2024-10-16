Шольц заявив про готовність розмовляти з Путіним

Канцлер Німеччини виступив за проведення переговорів за участю Росії. Водночас він наголосив, що рішення ніколи не повинні ухвалюватися "через голову України".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) виступив на підтримку проведення дипломатичних переговорів за участю Росії задля припинення її війни проти України, а також заявив про готовність до прямих переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це він заявив у середу, 16 жовтня, під час виступу у Бундестазі напередодні саміту Євросоюзу, передає агенція AFP.

Водночас у своїй заяві Шольц наголосив, що "ніколи не повинні ухвалюватися рішення через голову України". Зараз настав час, "коли - крім чіткої підтримки України - ми також повинні зробити все можливе, щоб з'ясувати, як ми можемо забезпечити, щоб ця війна не тривала вічно", сказав він.

На думку канцлера ФРН, переговори з Путіним повинні вестися в "координації з нашими найближчими партнерами".

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Шольц пообіцяв Україні подальшу підтримку ФРН та союзників

ПІд час виступуп Шольц наголосив, що не має бути так, що "так багато жінок і чоловіків і далі гинуть в Україні, стаючи жертвами російських бомб і ракет". "Незліченна кількість російських солдатів також щодня стають жертвами імперіалістичного божевілля російського президента, - додав він. - Вони також є жертвами його політики, спрямованої на розширення його країни - того, що не повинно повторитися в Європі у такий спосіб".

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Крім цього, німецький канцлер вчергове пообіцяв Україні подальшу підтримку Німеччини та західних союзників. Прибічники України повинні "надіслати чіткий сигнал, на який Україна може покластися, і чіткий сигнал, який російський президент не може проігнорувати", наголосив він.