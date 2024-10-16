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ПолітикаНімеччина

Шольц заявив про готовність розмовляти з Путіним

Дмитро Шварц
16 жовтня 2024 р.

Канцлер Німеччини виступив за проведення переговорів за участю Росії. Водночас він наголосив, що рішення ніколи не повинні ухвалюватися "через голову України".

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Олаф Шольц заявив про готовність до прямих переговорів з Володимиром ПутінимФото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) виступив на підтримку проведення дипломатичних переговорів за участю Росії задля припинення її війни проти України, а також заявив про готовність до прямих переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це він заявив у середу, 16 жовтня, під час виступу у Бундестазі напередодні саміту Євросоюзу, передає агенція AFP.

Водночас у своїй заяві Шольц наголосив, що "ніколи не повинні ухвалюватися рішення через голову України". Зараз настав час, "коли - крім чіткої підтримки України - ми також повинні зробити все можливе, щоб з'ясувати, як ми можемо забезпечити, щоб ця війна не тривала вічно", сказав він.

На думку канцлера ФРН, переговори з Путіним повинні вестися в "координації з нашими найближчими партнерами".

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Шольц пообіцяв Україні подальшу підтримку ФРН та союзників

ПІд час виступуп Шольц наголосив, що не має бути так, що "так багато жінок і чоловіків і далі гинуть в Україні, стаючи жертвами російських бомб і ракет". "Незліченна кількість російських солдатів також щодня стають жертвами імперіалістичного божевілля російського президента, - додав він. -  Вони також є жертвами його політики, спрямованої на розширення його країни - того, що не повинно повторитися в Європі у такий спосіб".

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Крім цього, німецький канцлер вчергове пообіцяв Україні подальшу підтримку Німеччини та західних союзників. Прибічники України повинні "надіслати чіткий сигнал, на який Україна може покластися, і чіткий сигнал, який російський президент не може проігнорувати", наголосив він.

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