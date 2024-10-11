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ПолітикаНімеччина

Бербок: Путін не готовий говорити з Шольцом

Євгенія Наконечна
11 жовтня 2024 р.

Міністерка закордонних справ Німеччини зазначила, що президент РФ не хоче чути про мирні переговори з Україною, тож телефонну розмову з німецьким канцлером він також відкидає.

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена БербокФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Президент Росії Володимир Путін не готовий до розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz) щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у п’ятницю, 11 жовтня.

"Україна готова до справедливого миру", - підкреслила Бербок у Берліні, де пізніше у цей день очікується зустріч президента України Володимира Зеленського з Шольцом.

Виступаючи разом з міністром закордонних справ Словаччини, Бербок розкритикувала Путіна за відмову від пропозицій щодо мирних переговорів. "Він відмовляється прийняти мир і кожен день посилає новий сигнал на користь війни та руйнування. Цими днями він навіть не готовий говорити з канцлером Німеччини по телефону", - зазначила вона, цитує Reuters.

На початку жовтня в Кремлі зазначали, що Німеччина не зверталася до Росії щодо організації телефонної розмови між канцлером ФРН і президентом РФ. 

Так там відреагували на інформацію німецького видання Die Zeit, яке напередодні повідомило, що Шольц хоче зателефонувати Путіну. За словами джерел видання, розглядається можливість їхнього спілкування перед самітом Групи двадцяти (G20) в Бразилії у листопаді.

Нагадаємо, Зеленський мав відвідати Німеччину 12 жовтня, де президент США Джо Байден скликав уперше на рівні лідерів засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої під назвою "формат Рамштайн". Однак цю зустріч відклали на поки невизначену дату, оскільки Байден вирішив перенести свій візит через ураган "Мілтон" у США.

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