Бербок: Путін не готовий говорити з Шольцом

Міністерка закордонних справ Німеччини зазначила, що президент РФ не хоче чути про мирні переговори з Україною, тож телефонну розмову з німецьким канцлером він також відкидає.

Президент Росії Володимир Путін не готовий до розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz) щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у п’ятницю, 11 жовтня.

"Україна готова до справедливого миру", - підкреслила Бербок у Берліні, де пізніше у цей день очікується зустріч президента України Володимира Зеленського з Шольцом.

Виступаючи разом з міністром закордонних справ Словаччини, Бербок розкритикувала Путіна за відмову від пропозицій щодо мирних переговорів. "Він відмовляється прийняти мир і кожен день посилає новий сигнал на користь війни та руйнування. Цими днями він навіть не готовий говорити з канцлером Німеччини по телефону", - зазначила вона, цитує Reuters.

На початку жовтня в Кремлі зазначали, що Німеччина не зверталася до Росії щодо організації телефонної розмови між канцлером ФРН і президентом РФ.

Так там відреагували на інформацію німецького видання Die Zeit , яке напередодні повідомило, що Шольц хоче зателефонувати Путіну. За словами джерел видання, розглядається можливість їхнього спілкування перед самітом Групи двадцяти (G20) в Бразилії у листопаді.

Нагадаємо, Зеленський мав відвідати Німеччину 12 жовтня, де президент США Джо Байден скликав уперше на рівні лідерів засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої під назвою "формат Рамштайн". Однак цю зустріч відклали на поки невизначену дату, оскільки Байден вирішив перенести свій візит через ураган "Мілтон" у США.