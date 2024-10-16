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Україна відкрита до дипломатії, але до чесної - Зеленський

Дмитро Шварц
16 жовтня 2024 р.

Володимир Зеленський презентував "план перемоги" у залі Верховної Ради. Завтра він представить його на засіданні Європейської Ради.

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Президент України Володимир Зеленський, 16 жовтня 2024 року
Зеленський презентував "план перемоги" у залі Верховної РадиФото: Handout/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/AFP

Україна відкрита до чесної дипломатії, завдяки якій можна буде досягти справедливого миру. Про це у середу, 16 жовтня, заявив президент України Володимир Зеленський під час презентації "плану перемоги" у залі Верховної Ради.

"Ми чуємо від партнерів слово "перемовини", і значно рідше звучить слово "справедливість". Україна відкрита до дипломатії, але до чесної. Саме тому в нас є "формула миру". Це гарантія перемовин без примусу України до несправедливості. Українці заслуговують достойного миру", - зазначив він.

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За словами Зеленського, саме "план перемоги" прокладе шлях до достойного миру. "План перемоги - це гарантія, що божевільні в Кремлі втратять можливість продовжувати війну. Тому "план перемоги" є мостом до реалізації "формули миру" і шляхом до чесної дипломатії", - зазначив він.

За його словами, "на цьому шляху Україна має бути сильною, об'єднаною та свідомою того, що Росія не може відпустити Україну, але Росія може й повинна Україну втратити". "Росія повинна назавжди втратити контроль над Україною і втратити навіть бажання такого контролю. Це гарантія життя для України. І водночас - гарантія спокою для Європи", - заявив Зеленський.

Зеленський презентує план на засіданні Європейської Ради

Президент додав, що планує презентувати план перемоги під час засіданні Європейської Ради у четвер, 17 жовтня. "Партнери України, яким уже був представлений цей наш план, поставились до нього практично. Уважно. Команди зосереджені на деталях заради дієвої підтримки. Завтра я представлю план перемоги на засіданні Європейської Ради", - зазначив він.

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Також Зеленський закликав суспільство не втрачати єдності, завдяки якій Україна продовжує боротьбу з РФ. 

"Іноді в час війни буває так, що суспільство поляризується. Але саме завдяки повазі одне до одного та вдячності суспільство зберігається. Попри поляризацію. Ми не воюємо одне з одним. Ми воюємо з Росією на полі бою, у міжнародних відносинах, в економіці, в інформаційній сфері та в людських серцях (...) Ми досягали й досягаємо результатів у битвах завдяки нашій єдності", - наголосив президент.

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