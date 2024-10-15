Мішель запросив Зеленського на саміт Європейської Ради

Президент Європейської Ради Шарль Мішель запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті Європейської Ради, який відбудеться 17-18 жовтня у Брюсселі.

"Я запросив президента Зеленського на саміт Європейської Ради у четвер, 17 жовтня, щоб підбити підсумки останніх подій війни Росії проти України та представити його "план перемоги", - повідомив Мішель у дописі у соцмережі X у вівторок, 15 жовтня.

Лідери ЄС розглянуть прогрес у наданні Україні систем ППО, боєприпасів та ракет

Як йдеться у повідомленні на офіційному порталі Європейської Ради, 17-18 жовтня лідери ЄС зустрінуться в Брюсселі, щоб "обговорити Україну, Близький Схід, конкурентоспроможність, міграцію та закордонні справи".

"Лідери ЄС обговорять агресивну війну Росії проти України в усіх її вимірах, зокрема розвиток подій на лінії фронту, а також подальшу всебічну підтримку України та її народу. ЄС відданий справедливому і тривалому миру в Україні, заснованому на принципах Статуту ООН і міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Імпорту електроенергії в Україну з ЄС взимку нічого не загрожує - Енергетичне Співтовариство

Також повідомляється, що лідери ЄС "розглянуть прогрес" у наданні Україні систем протиповітряної оборони, боєприпасів та ракет, а також заходи допомоги в рамках Європейського фонду миру та двосторонньої допомоги з боку країн-членів ЄС. Також планується обговорення прогресу у використанні надходжень від заморожених російських активів на користь України, йдеться у повідомленні.

"Щоб допомогти Україні підготуватися до зими і періоду після неї, лідери обговорять, як зміцнити енергетичний сектор України та її критичну інфраструктуру, яка стала мішенню постійних обстрілів з боку Росії. ЄС готовий посилити тиск на Росію, зокрема шляхом забезпечення повної та ефективної імплементації санкцій та за рахунок подальших заходів, спрямованих на протидію їхньому обходу", - йдеться у повідомленні Європейської Ради.

Читайте також: Боррель сподівається розблокувати 6,5 млрд євро на зброю для України