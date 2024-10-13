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У Кремлі заявили, що Путін готовий розмовляти з Шольцом

Дмитро Шварц
13 жовтня 2024 р.

За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Путін "залишається відкритим для контактів". Таким чином, у Кремлі спростували нещодавню заяву голови МЗС ФРН Бербок.

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Володимир Путін та Олаф Шольц
Востаннє Шольц та Путін розмовляли у грудні 2022 рокуФото: Kay Nietfeld/dpa/AP/picture alliance

Президент Росії Володимир Путін, "як і раніше, відкритий до переговорів" з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz). Про це у неділю, 13 жовтня, в інтерв'ю російському агентству "Інтерфакс" заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ні. Жодних пропозицій не було. Ми ж неодноразово заявляли, що Путін залишається відкритим для контактів", - сказав він.

Таким чином Пєсков відреагував на заяву міністерки закордонних справ Німеччини Аннелени Бербок (Annalena Baerbock), яка сказала в п'ятницю, що Путін більше не бажає навіть говорити з канцлером по телефону.

Востаннє Шольц говорив з Путіним по телефону в грудні 2022 року. Тоді канцлер закликав президента РФ до дипломатичного вирішення і виведення російських військ з України. У вересні цього року канцлер  висловлювався на підтримку участі РФ у другому "саміті миру" щодо України. Він вважає, що "настав час обговорити, як нам можна якомога швидше вийти з цієї ситуації війни і досягти миру".

1 жовтня німецьке видання Die Zeit повідомило, що Шольц нібито хоче зателефонувати Путіну. За словами джерел видання, розглядається можливість їхнього спілкування перед самітом Групи двадцяти (G20) в Бразилії 18-19 листопада.

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