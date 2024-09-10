Шольц висунув умови участі РФ у конференції щодо України

Канцлер ФРН Олаф Шольц наголосив, що крім військової підтримки України слід також вивчити питання про те, як знайти вихід з воєнної ситуації, що склалася.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) висунув умови участі Росії в можливій наступній мирній конференції щодо України. На заході Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) увечері в понеділок, 9 вересня, він наголосив, що, крім необхідної військової підтримки України для її оборонних дій проти країни-агресорки Росії, слід також "вивчити питання знаходження виходу з воєнної ситуації, що склалася", передає агентство Reuters.

Шольц заявив знову, що, як і українське керівництво, він хотів би провести ще одну мирну конференцію, у якій має взяти участь і Росія. "Звичайно, це буде неможливим, якщо людина, яка повинна там сидіти, водночас казатиме, що продовжуватиме наступати", - додав Шольц, маючи на увазі президента Росії Володимира Путіна. Він також зауважив, що в цій ситуації потрібні "ясність, твердість і характер". "Саме це необхідно, якщо ви хочете забезпечити мир і безпеку в Європі", - резюмував канцлер у своєму виступі на заході.

Раніше Шольц також висловлювався на підтримку участі РФ у другому "саміті миру". 8 вересня він зазначив, що вважає, що "зараз настав час обговорити, як нам можна якомога швидше вийти з цієї ситуації війни і досягти миру".

Опозиція закликала Шольца не штовхати Київ до "хибного миру"

Заяву Олафа Шольца про необхідність прискорити початок дипломатичного врегулювання в Україні у німецькій опозиції сприйняли як небезпечну зміну курсу СДПН, що входить до правлячої в країні коаліції.

9 вересня в інтерв'ю Bild експерт із зовнішньої політики опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter), заявив, що, на його думку, зусилля Шольца вписуються в стратегію частини соціал-демократів, спрямовану на те, щоб "непомітно підштовхнути Україну до хибного миру, продиктованого Росією".

Прагнення канцлера ФРН запросити РФ на наступний мирний саміт щодо України є неправильним, упевнений Кізеветтер. У такий спосіб, як вважає політик, Шольц хотів би записати у свої заслуги досягнення в мирному врегулюванні, але це "погіршує ситуацію для України і тим самим послаблює безпеку Європи і Німеччини".

Тим часом у Кремлі стримано відреагували на його заклики Шольца прискорити мирний процес щодо України. За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, наразі немає передумов для початку мирного процесу між Росією та Україною, "поки якісь обриси фактично не простежуються".