У ХДС розкритикували Олафа Шольца за заклики до миру

На думку Родеріха Кізеветтера з ХДС, зміна риторики Шольца шкідлива як для України, так і для безпеки всієї Європи.

Експерт з питань зовнішньої політики Християнсько-демократичного союзу (ХДС), депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) розкритикував канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) за озвучені ним наміри докладати більше дипломатичних зусиль для припинення війни РФ в Україні.

Як заявив політик в інтерв'ю газеті Bild у понеділок, 9 вересня, Шольц таким чином демонструє, що підпадає під вплив російської пропаганди й досі має ілюзії щодо президента Росії Володимира Путіна.

"Заклик до фіктивних переговорів"

"Крок канцлера був передбачуваним, оскільки він вписується в стратегію частини СДПН, яка полягає в тому, щоб дуже тонко підштовхнути Україну до фіктивного миру, визначеного Росією, в якому підтримка поступово зменшується, і натомість вимагати фіктивних переговорів", - зазначив Кізеветтер.

На його думку, теперівшня риторика Шольца означає, що його заява про те, що вторгнення Росії в Україну стане "поворотним моментом" для німецької політики безпеки, є "фарсом і історією".

Намагання Шольца позиціонувати себе як "канцлера миру" коштуватиме Німеччині та її союзникам дуже дорого, вважає опозиційний політик. Цими словами, продовжує він, канцлер "погіршує ситуацію в Україні і тим самим послаблює європейську і німецьку безпеку".

Крім того, на думку Кізеветтера, побажання Шольца, аби Росія була присутня на наступній мирній конференції щодо Україні, є хибним.

Напередодні, 8 вересня, в інтерв'ю суспільно-правовому телеканалу ZDF Шольц виступив за прискорення мирних зусиль щодо війни в Україні та заявив, що майбутній саміт щодо врегулювання конфлікту має проводитися за участю Росії.

У Москві не бачать передумов для миру

Між тим, у Москві, за словами речника Кремля Дмитра Пєскова, передумов для мирного врегулювання війни не бачать. "Ми чуємо різні заяви з європейських країн, але ми не бачимо щодо цього заяв, власне, з тієї країни, яка диригує всім цим процесом, диригує колективним Заходом", - сказав Пєсков у понеділок, імовірно, під "диригентом" маючи на увазі США.