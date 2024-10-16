Байден оголосив новий пакет допомоги Україні на $425 млн

У найближчі місяці США нададуть Україні сотні перехоплювачів для ППО, десятки систем тактичної ППО, артилерійські системи, боєприпаси, бронетранспортери і бойові машини піхоти, повідомив Білий дім.

Президент США Джо Байден у середу, 16 жовтня, оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні вартістю 425 мільйонів доларів. До нього увійшли додаткові засоби протиповітряної оборони, снаряди класу "повітря-земля", бронетехніка та боєприпаси для задоволення нагальних потреб України. Про це йдеться у повідомленні Білого дому, оприлюдненому після телефонної розмови Байдена з президентом України Володимиром Зеленським.

"У найближчі місяці Сполучені Штати нададуть Україні низку додаткових можливостей, зокрема сотні перехоплювачів для протиповітряної оборони, десятки систем тактичної протиповітряної оборони, додаткові артилерійські системи, значну кількість боєприпасів, сотні бронетранспортерів і бойових машин піхоти, а також тисячі додаткових броньованих автомобілів, що допоможе оснастити Збройні сили України", - повідомили у Білому домі.

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Зеленський, своєю чергою, поінформував Байдена про останні основлення в контексті свого "плану перемоги", і обидва лідери "доручили своїм командам провести подальші консультації щодо наступних кроків", додали у Білому домі.

У своєму Telegram-каналі президент України висловив вдячність за оголошений оборонний пакет, до якого, за його словами, увійшли нові системи протиповітряної оборони й далекобійне озброєння. "Запропонував розглянути можливість розвитку спільного виробництва зброї. Також обговорили важливість додаткових тренувань для українських воїнів", - зазначив він.

Байден головуватиме на віртуальному засіданні у "форматі Рамштайн"

У повідомленні Білого дому також уточнюється, що у листопаді Байден проведе віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України - так званого "формату Рамштайн" - на рівні лідерів, де вони "координуватимуть з міжнародними партнерами надання додаткової допомоги Україні".

Нагадаємо, засідання у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів було заплановане на 12 жовтня, але його вирішили перенести, оскільки на ньому мав головувати Байден, але він відклав поїздку через наближення урагану "Мілтон" до американського штату Флорида.