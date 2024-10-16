  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиСполучені Штати Америки

Байден оголосив новий пакет допомоги Україні на $425 млн

Дмитро Шварц
16 жовтня 2024 р.

У найближчі місяці США нададуть Україні сотні перехоплювачів для ППО, десятки систем тактичної ППО, артилерійські системи, боєприпаси, бронетранспортери і бойові машини піхоти, повідомив Білий дім.

https://p.dw.com/p/4lsv1
Президент США Джо Байден
Джо Байден під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським оголосив про виділення нового пакета військової допомоги УкраїніФото: Oliver Contreras/White House/Planet Pix/ZUMA Press Wire/picture alliance

Президент США Джо Байден у середу, 16 жовтня, оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні вартістю 425 мільйонів доларів. До нього увійшли додаткові засоби протиповітряної оборони, снаряди класу "повітря-земля", бронетехніка та боєприпаси для задоволення нагальних потреб України. Про це йдеться у повідомленні Білого дому, оприлюдненому після телефонної розмови Байдена з президентом України Володимиром Зеленським.

"У найближчі місяці Сполучені Штати нададуть Україні низку додаткових можливостей, зокрема сотні перехоплювачів для протиповітряної оборони, десятки систем тактичної протиповітряної оборони, додаткові артилерійські системи, значну кількість боєприпасів, сотні бронетранспортерів і бойових машин піхоти, а також тисячі додаткових броньованих автомобілів, що допоможе оснастити Збройні сили України", - повідомили у Білому домі.

Читайте також: Зеленський в Берліні: нова військова допомога Києву і "план перемоги" України

Зеленський, своєю чергою, поінформував Байдена про останні основлення в контексті свого "плану перемоги", і обидва лідери "доручили своїм командам провести подальші консультації щодо наступних кроків", додали у Білому домі.

У своєму Telegram-каналі президент України висловив вдячність за оголошений оборонний пакет, до якого, за його словами, увійшли нові системи протиповітряної оборони й далекобійне озброєння. "Запропонував розглянути можливість розвитку спільного виробництва зброї. Також обговорили важливість додаткових тренувань для українських воїнів", - зазначив він.

Байден головуватиме на віртуальному засіданні у "форматі Рамштайн"

У повідомленні Білого дому також уточнюється, що у листопаді Байден проведе віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України - так званого "формату Рамштайн" - на рівні лідерів, де вони "координуватимуть з міжнародними партнерами надання додаткової допомоги Україні".

Нагадаємо, засідання у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів було заплановане на 12 жовтня, але його вирішили перенести, оскільки на ньому мав головувати Байден, але він відклав поїздку через наближення урагану "Мілтон" до американського штату Флорида.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

Рютте: Міністри оборони країн - членів НАТО обговорять "план перемоги" Зеленського

Рютте: Міністри оборони країн - членів НАТО обговорять "план перемоги" Зеленського

Міністри оборони країн-членів наступними днями НАТО обговорять "план перемоги" президента України Володимира Зеленського, заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.
Політика16 жовтня 2024 р.
Президент України Володимир Зеленський

Зеленський публічно представив "план перемоги"

Зеленський публічно представив "план перемоги"

Під час презентації "плану перемоги" у Верховній Раді президент України наголосив, що його реалізація залежить від партнерів.
Політика16 жовтня 2024 р.
Президент України Володимир Зеленський, 6 вересня 2024 року

ППО та інвестиції у виробництво зброї: Зеленський підбив підсумки свого європейського турне

ППО та інвестиції у виробництво зброї: Зеленський підбив підсумки свого європейського турне

Президент України Володимир Зеленський розповів про переговори у Лондоні, Парижі, Римі та Берліні цього тижня.
Політика12 жовтня 2024 р.
Більше публікацій