У Білому домі анонсували новий пакет допомоги Україні

Джо Байден і Володимир Зеленський найближчим часом мають провести розмову, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Лідери обговорять і зустріч у "форматі Рамштайн", яка відбудеться у листопаді, вказала вона.

Президент США Джо Байден найближчим часом поговорить з президентом України Володимиром Зеленським і оголосить про новий пакет військової допомоги Україні. Про це у середу, 16 жовтня, на брифінгу повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, передає агентство Reuters.

За її словами, цього тижня Байден поїде до Німеччини, але не зможе зустрітися із Зеленським. Візит президента США в ФРН запланований на 17-18 жовтня.

Зустріч у "форматі Рамштайн" відбудеться у листопаді

Також речниця Білого дому повідомила, що під час телефонної розмови Байден та Зеленський обговорять проведення засідання Контактної групи з питань оборони України - так званого формату "Рамштайн" на рівні глав держав, передає "Укрінформ".

За словами Жан-П'єр, зустріч запланована на листопад і буде спрямована на те, щоб "Україна могла надалі отримувати допомогу, необхідну їй для перемоги".

Нагадаємо, засідання у форматі "Рамштайн", заплановане на 12 жовтня, вирішили перенести, оскільки на першій такій зустрічі на рівні лідерів держав мав головувати Байден, але він відклав поїздку через наближення урагану "Мілтон" до американського штату Флорида.