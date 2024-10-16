Наскільки реалістичний "план перемоги" Зеленського?

"План перемоги" України, який готував Офіс президента, був утаємничений від суспільства. Спочатку цей план президент Володимир Зеленський презентував президенту США Джо Байдену, потім обговорив його з лідерами Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії. І тільки після цього виступив у Верховній Раді та по суті звернувся до українського народу, аби заручитись його підтримкою.

"На нашій землі стали рідше звучати слова - Україна має перемогти. Перемога для декого стала незручним словом, і ми розуміємо, що в реальності перемоги непросто досягти (…), але тільки перемога дає можливість жити суверенно на своїй землі, за своїм законом і обирати своє майбутнє", - цими словами президент України почав презентацію "плану перемоги" у Верховній Раді.

Що пропонує "план перемоги" Зеленського?

Представлений "план перемоги" складається з п'яти пунктів - геополітичного, двох військових, економічного та безпекового та ще трьох таємних додатків.

Перший пункт - запрошення України в НАТО. За словами Зеленського, факт запрошення України в НАТО може стати фундаментальним для миру і свідченням для російського диктатора, що його геополітичні розрахунки програшні. Президент також зазначив, що рішучість партнерів у питанні НАТО для України означатиме й неминучість євроінтеграції.

Другий пункт - оборона. Володимир Зеленський повідомив, що є чіткий перелік зброї, яка здатна підтримувати необхідну силу українських воїнів. Реалізація цього пункту передбачає продовження операцій Сил оборони у визначених районах РФ, а також посилення українських позицій і знищення наступального потенціалу Росії на окупованій території.

Цей пункт також базується на допомозі партнерів, зокрема в комплектуванні бригад резерву для ЗСУ, посиленні ППО, спільному з партнерами збитті російських дронів і ракет, інвестиціях в українське оборонне виробництво, знятті обмежень на застосування далекобійної зброї, наданні відповідних далекобійних можливостей і супутникових даних та інформації від розвідок у реальному часі.

Третій пункт - стримування. Володимир Зеленський пояснив, що Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку Росії.

Четвертий пункт - стратегічний економічний потенціал. Україна пропонує стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних у країні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. Ідеться про природні ресурси та критично важливі метали, зокрема, уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси.

П’ятий пункт - безпековий. Він розрахований на повоєнний час та передбачає у разі згоди партнерів заміщення окремих військових контингентів збройних сил США, дислокованих у Європі, українськими підрозділами, які здобули реальний досвід сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. "Цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони всього Альянсу та гарантування безпеки в Європі", - підсумував Зеленський.

Геращенко про "план перемоги": "Ключове питання - як нам перемоги?"

Після виступу Володимира Зеленського у Верховній Раді, 16 жовтня 2024 року Фото: Press Service Of The President Of Ukraine/AP Photo/picture alliance

Після представлення "плану перемоги" у Верховній Раді більшість депутатів аплодували президенту стоячи.

"Отже, головне: план у нас є. Ключове те, що він узгоджений з нашим військовим командуванням, узгоджується з нашими партнерами. Тому нам просто необхідно взяти його в роботу і виконувати. Це може і має сьогодні робити кожен і кожна на своєму місці, аби наблизити мир", - написав у соціальній мережі Facebook депутат з опозиційної фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.

Однак з лав опозиції пролунала й критика, зокрема від Ірини Геращенко, співголови найбільшої у Верховній Раді опозиційної фракції "Європейська солідарність". "Перемога не може залежати тільки від наших партнерів. Вона багато в чому залежить від нас. План має бути реалістичним, а не рамочним. У плані президента прозвучало багато правильних слів про єдність, безальтернативність демократії, посилення оборонного корпусу і євроатлантичну інтеграцію. Ми - за. Але важливо мати план нашої домашньої роботи. Покроковий", - написала Геращенко у Телеграм.

Депутатка зауважила, що у "плані перемоги" Зеленського немає відповіді, як саме Україні перемогти. "Після війни ми надамо наших досвідчених військових для посилення безпеки Європи і надра для спільної розробки та інвестицій. Хороші і правильні пункти. Але до перемоги ще треба дожити і вистояти. Й тепер ключове питання - як нам перемоги? Партнери за нас це не зроблять, при всій до них повазі", - зазначила Геращенко.

Позицію по окупованих територіях "сховали" в таємних додатка?

Те, що Зеленський представив у Верховній Раді, є неповною картиною того, що український президент представляє міжнародним партнерам, припускають аналітики. Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" з питань США та Великобританії Олександр Краєв переконаний, що "план перемоги" нерозривно пов'язаний з "формулою миру" Зеленського.

"Очевидно ці два формати будуть комбінуватися і застосовуватися разом. Але вже видно, що пункт з НАТО точно не спрацює, бо ми швидше за все отримаємо лише запрошення, а саме членство - це дуже далекосяжна перспектива", - сказав Краєв у розмові з DW. На його думку, у закритій частині документу заховані пункти щодо окупованих територій, і саме тому цей "план перемоги" не обговорювався з українським суспільством, адже відразу був би відкинутий і розкритикований, і це б унеможливило його просування серед міжнародних партнерів.

"Припускаю, що у закритих документах ми можемо побачити позицію щодо окупованих територій. Якщо не територіальні поступки, то щось схоже на мінський формат. А мінський формат громадянське суспільство сприйняло б дуже негативно, і це б поклало відразу край рухам цього плану на міжнародній арені", - прокоментував Краєв.

Стратегію, як зупинити Путіна, ще треба написати разом з партнерами

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що "план перемоги" Зеленського є радше пропозицією, українським баченням для міжнародних партнерів, як конкретно зараз можна допомогти Україні, аби вона не програла.

"До цього плану треба ставитися реалістично - він не буде виконаний негайно. Ті, хто сподівався на диво, будуть розчаровані. Цей план теоретично можна реалізувати, але не відразу. Я сприймаю його, як, скоріше, намагання Зеленського підштовхувати наших партнерів до більш сильних рішучих дій", - сказав Фесенко, відповідаючи на запитання DW.

Прагматичною ціллю "плану перемоги" політолог вважає вироблення спільної з міжнародними партнерами стратегії дій, як саме примусити Путіна до завершення війни.

Україна виконує завдання, для якого власне створювався НАТО

Разом з тим, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан вважає представлений "план перемоги" найбільш реалістичним з усіх мирних планів, з якими виступали різні країни та глобальні міжнародні гравці, оскільки цей план пропонує бачення нової безпекової архітектури, в якій ключову роль грає Україна з врахуванням спроможностей інших країн.

"Не секрет, що наша армія зараз сильніша, потужніша, аніж у більшості країн-членів НАТО. Тобто очевидно, що Україна сама зараз виконує ті завдання, для чого Північноатлантичний альянс був створений: протистояння СРСР - у вигляді нинішньої Росії. Тобто ми воюємо самі за те, за що мав би воювати весь блок. Очевидно, що таку війну самі ми не потягнемо", - зазначив Кузан.

Голова Українського центру безпеки вважає, що Україна правильно почала вказувати на зміну архітектури безпеки, оскільки без цієї фундаментальної зміни Росію не можливо зупинити. "Бо після України, відчуваючи безкарність, Росія піде далі", - застеріг Кузан у розмові з DW.