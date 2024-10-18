"План перемоги": чи вдалося Зеленському переконати Захід

Однією з найбільш очікуваних подій саміту ЄС та зустрічі міністрів оборони НАТО, які пройшли 17 та 18 жовтня у Брюсселі, став візит президента України Володимира Зеленського, який представив західним партнерам свій "план перемоги". Оскільки обговорення цього плану між українською та західними делегаціями відбувалися на зачиненими дверима, дізнатися з перших уст, які саме аргументи лунали під час цієї дискусії, журналістам не вдалося. Проте, як повідомив під час пресконференції сам Зеленський, 18 лідерів країн-членів ЄС активно коментували "план перемоги" і "більшість висловилися на його підтримку". При цьому український президент застеріг: якщо Захід не підтримає запропонований план, це стане його "великою помилкою" і водночас "привілеєм для Росії".

ЄС розглядатиме "план перемоги" після виборів у США

"План перемоги" Зеленського багато в чому нагадує "формулу миру", яку Київ просуває протягом останнього року як основу для встановлення довготривалого миру в Україні і на основі кількох пунктів якої вже вдалося провести перший мирний саміт.

Так, наприклад, нічого нового у "плані перемоги" президента Зеленського не побачив президент Литви Гітанас Науседа, принаймні так він сказав журналістам під час саміту ЄС. Адже більшість пунктів, зокрема, запрошення України до НАТО, дозвіл на удари західною зброєю вглиб території Росії, постачання далекобійної зброї, - це прохання, які Україна озвучує вже певний час. "Коли я дивлюся на цей план, то бачу рішення, які ми не змогли ухвалити за останні місяці, а то й роки", - зазначив Науседа.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який блокує фінансову та військову допомогу ЄС для України, назвав "план перемоги" Зеленського "більш, ніж жахаючим" і охарактеризував його як "стратегію війни". А глава польського уряду Дональд Туск відверто визнав, що до обговорення "плану перемоги" ЄС повернеться лише після президентських виборів у США, оскільки до його першого пункту - запрошення України до НАТО - по-різному ставляться у Вашингтоні та в європейських столицях.

Читайте також: Допомога Україні та "план перемоги" Зеленського: що вирішили на саміті ЄС

"План перемоги" - тема для подальших обговорень

Міністри оборони НАТО "з повагою взяли до уваги "план перемоги", представлений Зеленським, проте цей план не був "предметом обговорення" під час зустрічі, заявив генсек НАТО Марк Рютте. "Я гадаю, ми всі погодилися, що це важливий сигнал, який вказує, що український уряд і президент узгодили цей "план перемоги". Це, безперечно, стане темою подальших обговорень з Україною", - пообіцяв генсек НАТО.

"Свіжим" підходом назвав план Зеленського глава міноборони Великобританії Джон Гілі, бо у ньому викладено не тільки те, що Києву потрібно сьогодні. "Президент Зеленський намагається сказати: ось такі потреби ми маємо зараз; ось такі потреби у нас є, якщо ми хочемо бути в безпеці у середньостроковій перспективі; а якщо ви хочете, щоб ми, по-перше, перемогли, а по-друге, були у сильнішій позиції, аби мати справу з Росією в майбутньому, то ось як ми маємо все це з'єднати. Таким чином, це частина схеми та плану. І, на мою думку, ми ще не бачили такого від українців", - сказав Гілі, відповідаючи на запитання DW. Він наголосив, що підтримує цей план і готовий працювати над ним разом з Києвом.

Після представлення "плану перемоги" у штаб-квартирі НАТО "не сталося жодних радикальних змін" у співпраці України з Альянсом та у напрямках надання допомоги Києву, констатував чиновник НАТО, спілкуючись з DW на умовах анонімності. "За одну ніч великі зміни не відбуваються. Є ціла низка процесів і зустрічей, які тривають, ця робота ведеться постійно, вона не обмежується лише періодами конкретних засідань ради чи приїздами Зеленського до Брюсселя", - сказав співбесідник.

Ніхто й не очікував, що на офіційних зустрічах у ЄС та НАТО одразу прозвучить офіційна реакція блоків на план президента Зеленського, кажуть у кулуарах європейські політики та дипломати. Цілком у стилі Брюсселя - послухати, кулуарно обмінятися думками та попередніми висновками, а потім повернутися додому та обговорити план зі своїми експертними групами з огляду на власні національні інтереси. Але згодом країнам доведеться знайти та висловити спільну позицію ЄС щодо "плану перемоги" України, зазначають оглядачі.

"Київ не лише просить, але й пропонує у відповідь"

"Тепер, коли план офіційно оприлюднено, союзники Києва не можуть дозволити собі нічого не зробити для його виконання, оскільки це підірве довіру до їхніх заяв про непохитну довгострокову підтримку України", - вважає науковий співробітник з питань оборони словацького аналітичного центру Globsec Роджер Гілтон. За його оцінкою, п'ять пунктів, з яких складається "план перемоги" президента Зеленського, - це стартова переговорна позиція, яка починається з високих вимог, мета яких врешті-решт зустрітися десь посередині.

Читайте також: Як у німецькій пресі коментують "план перемоги" Зеленського

Найбільш перспективним він вважає пункт плану про зняття обмежень на удари по території РФ. "Імовірно, що союзники погодяться на поступове послаблення цих обмежень, хоча й на жорстких умовах", - вважає експерт. Ухваленню цього рішення може сприяти "наявність великої кількості доказів від початку війни про відсутність реакції Путіна на перетин так званих "червоних ліній". "Це має заспокоїти деяких скептично налаштованих союзників, коли буде розглядатися виконання цього пункту", - пояснює аналітик. А якщо буде підтверджено, що "війська КНДР беруть або братимуть участь у війні проти України, це надасть додаткові аргументи на користь пом'якшення обмежень на удари вглиб Росії", додає він.

Третій пункт про стримування та четвертий - про стратегічний економічний потенціал, у яких йдеться про виконання Україною завдань у сфері європейської безпеки та про спільний розвиток економічних ресурсів, "демонструє, що Київ не лише просить, але й пропонує у відповідь, що є важливим політичним меседжем", вказує Роджер Гілтон. Саме співробітництво, яке передбачає отримання прибутку, - це нова пропозиція з боку Києва, яка "розширює співпрацю за межі сфери безпеки і може зацікавити західних партнерів", припускає експерт.

Реалізувати неможливо відкласти?

З одного боку, "план перемоги", представлений Володимиром Зеленським, може здатися західним партнерам складним для реалізації і навіть неможливим, припускає Войцех Пшибильський, головний редактор польського журналу Visegrad Insight, який видається незалежною аналітичною групою Res Publica Foundation. "Проте з іншого боку, неможливо собі уявити навіть припинення вогню на полі бою без виконання цього плану, якщо тільки ми не хочемо поширення більш масштабної війни", - говорить експерт.

На його думку, критичною складовою плану є запрошення України до НАТО та надійні гарантії безпеки. "Інакше після будь-якої паузи у війні агресор буде заохочений атакувати з новою силою", - переконаний експерт. Войцех Пшибильський нагадує, що у 2008 році саме відсутність зобов'язань Заходу щодо надання членства в НАТО спонукала Росію напасти на Грузію. "А наступна війна Росії на західному напрямку (проти України. - Ред.) стала масштабнішою, кривавішою і дорожчою. І це не залишає іншого вибору, ніж вчитися на цій помилці", - резюмує Пшибильський.

На думку експертки брюссельського Центру європейської політики Аманди Пол, аргументи Зеленського для залучення допомоги партнерів вагомі. "Зрозуміло те, що Україна має перемогти, а Росія має бути переможена. Іншого варіанту немає, бо якщо цього не станеться, Росія не зупиниться", - сказала вона DW. Політологиня вважає "план перемоги" дуже амбітним, але реалістичним і здійсненним. Однак підкреслює, що головне питання зараз у тому, наскільки на Заході є політична воля, щоб його реалізувати, до того ж швидко.

Читайте також: Наскільки реалістичний "план перемоги" Зеленського?