Угорщина блокує видачу Україні кредиту ЄС - ЗМІ

Будапешт не дозволив ЄС перейти до заморожування активів РФ на три роки замість чинного продовження кожні шість місяців. В Угорщині хочуть почекати результатів президентських виборів у США.

Угорщина не дозволила Європейському Союзу перейти до заморожування російських активів на три роки замість чинного продовження кожні шість місяців і тим самим поставила під сумнів можливість видачі Україні кредиту на 35 млрд євро, анонсованого головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), повідомив увечері у вівторок, 8 жовтня, телеканал Euronews , що належить бізнесменам, пов'язаним із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Забезпеченням кредиту Україні мали стати відсотки від заморожених російських активів на рахунках західних фінансових організацій, однак ризик розморожування цих активів через позицію будь-якої з країн ЄС може загрожувати цьому проєкту.

Будапешт хоче дочекатися результатів виборів у США

Тим часом міністр фінансів Угорщини Міхай Варга пояснив позицію Угорщини бажанням дочекатися результатів президентських виборів у США. "Ми вважаємо, що це питання - продовження російських санкцій - має бути вирішене після виборів у США. Варто побачити, в якому напрямку з цього питання рухатиметься майбутня адміністрація США. Судячи з програм кандидатів на цих президентських виборах, є два абсолютно різних підходи до розв'язання цієї проблеми. Один йде шляхом до миру. Інший - тримає курс на продовження війни", - заявив Варга після закінчення міністерської зустрічі в Люксембурзі.

Решта країн Євросоюзу підтримали продовження заморозки російських активів і виділення Україні кредиту.

Радник Орбана: Зеленський вчинив безвідповідально

Політичний радник прем'єра Угорщини Балаж Орбан раніше заявив, що президент України Володимир Зеленський вчинив безвідповідально, вирішивши протистояти Росії в лютому 2022 року. У зв'язку з цим Орбан нагадав про події в Угорщині 1956 року, коли 23 жовтня угорці виступили проти соціалістичної влади країни, через 12 днів повстання придушила радянська армія.

"З огляду на 1956 рік, ми б, імовірно, не зробили того, що зробив президент Зеленський два з половиною роки тому, оскільки це безвідповідально: він втягнув свою країну в оборонну війну. Стільки людей загинуло, стільки територій втрачено", - пояснив радник угорського прем'єр-міністра.

Сам Віктор Орбан влітку минулого року говорив, що нинішній уряд Угорщини ніколи не буде воювати з Росією і не дозволить втягнути себе в конфлікт в Україні. Раніше він неодноразово заявляв, що керівництво Євросоюзу та інші країни ЄС намагаються втягнути Угорщину в конфлікт в Україні, закликаючи її почати постачання зброї Києву, але Будапешт "перебуває на боці миру".