Військові КНДР воюють за Росію проти України? Що відомо

Влада України та Південної Кореї стверджує, що Північна Корея відправляє своїх військових на війну проти України. DW зібрала найактуальнішу інформацію на цю тему та запитала про це експертів.

КНДР, крім передачі зброї Росії, почала відправляти своїх військових на окуповані РФ території України. Про це на пресконференції у Брюсселі за підсумками участі в засіданні Європейської Ради 17 жовтня заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, загалом КНДР планує відправити для участі у війні проти України 10 тисяч своїх солдатів із різних родів військ: "Тобто хочуть сформувати цілу бригаду". Про те, що Північна Корея може направити регулярні війська в Україну для підтримки Росії в її агресивній війні, заявив 8 жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен, виступаючи в парламенті.

Зеленський уже неодноразово заявляв про військовий союз між Росією і Північною Кореєю. У цих умовах, вважає він, необхідно розвивати відносини між Україною і союзниками, щоб не допустити "великої війни". Утім, у липні заступниця прессекретаря міноборони США Сабріна Сінгх заявила, що у них поки що немає інформації про відправлення військ КНДР в Україну.

Військові КНДР уже в Україні?

Ще 2023 року Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР) заявило про прибуття на окуповану територію України обмеженого контингенту військових КНДР, зокрема, підрозділів інженерних військ. А на початку жовтня 2024 року керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомив, що військові КНДР в окупованій РФ частині Донецької області стежать за станом переданих РФ боєприпасів. Вони, за його словами, супроводжують вантажі і дивляться за використанням боєприпасів російською армією. Як повідомляють українські ЗМІ з посиланням на дані ГУР, серед військових КНДР уже є перші загиблі - 3 жовтня поблизу Донецька ЗСУ ракетним ударом ліквідували понад 20 військових, серед яких було шестеро офіцерів із Північної Кореї.

Згідно з даними анонімного представника ГУР, якого цитують українських ЗМІ, в армії РФ сформовано "особливий бурятський батальйон", який комплектується, зокрема, з громадян КНДР. За словами того ж анонімного джерела, 18 військових Північної Кореї вже дезертирували з позицій на кордоні України з Брянською та Курською областями Росії. Тим часом підтверджених даних про кількість військових з Північної Кореї, які перебувають на території України, поки що немає.

РФ офіційно не підтверджує участі КНДР у війні

Російська влада офіційно не підтверджує участі КНДР у війні проти України, обмежуючись загальними заявами про "стратегічну поглиблену співпрацю у всіх сферах". У червні 2024 року договір, зокрема про взаємну військову підтримку, підписали північнокорейський лідер Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін.

Під час візиту Володимира Путіна у Пхеньян КНДР та РФ підписали договір про співпрацю Фото: Gavriil Grigorov/AP Photo/picture alliance

Тим часом прокремлівські "воєнкори" неодноразово писали про постачання боєприпасів із КНДР та Ірану для російської армії, ґрунтуючись на фотографіях із фронту, і описували вкрай низькі якості цих снарядів. Що стосується присутності північнокорейських солдатів на фронті, то фотографій чи інших підтверджень цього в російських соцмережах DW знайти не вдалося. Поки що трапляються сумнівні "документи", які нібито доводять участь військових КНДР у війні проти України. Так, у російськомовному Telegram-чаті про КНДР опублікували письмове звернення за підписом командира першої мотострілецької бригади Корейської народної армії до Кім Чен Ина корейською мовою. У ньому офіцер просить товариша Кіма не відправляти їх у Курську область, щоб не воювати "проти НАТО": "Ми боїмося, це страшно".

Цей "документ" - грубий фейк, переконаний кореєзнавець Федір Тертицький. Крім того, що військовий не стане зізнаватися керівництву у своєму страху, каже Тертицький, у цьому документі є низка фактичних помилок. Наприклад, у цьому папері використовується південнокорейська орфографія, а звернення до лідера КНДР не відповідає офіційним правилам, каже він. "Вождя в цьому тексті названо тільки шановним, а в їхніх правилах він має бути ще улюбленим. В іншому випадку можна піти під трибунал", - каже Тертицький.

Які війська може направити КНДР для армії РФ?

Якщо військових Північної Кореї поки що немає на фронті в Україні, то це не означає, що їх там не буде в майбутньому, вважає професор історії та міжнародних відносин сеульського Університету Кунмін Андрій Ланьков. Посилення російської армії солдатами КНДР вкрай вигідне для Путіна, вважає він, оскільки дає змогу владі РФ не проводити мобілізацію.

"Війна загалом популярна в Росії, але тільки за однієї умови, що більшість населення не братиме участі в бойових діях і не буде відволікатися від повсякденного життя через війну", - пояснює Ланьков. На його думку, в Росії стає дедалі менше новобранців, які готові пожертвувати своїм життям навіть заради величезної фінансової вигоди (у деяких регіонах РФ одноразова виплата за укладення контракту з міноборони сягає трьох мільйонів рублів, або 29 тисяч євро). Ланьков вважає, що найбільша потреба армії РФ зараз у піхоті.

Деякі війська КНДР є високоефективними, зокрема, через дисципліну Фото: KCNA VIA KNS/AFP

Інженерні війська КНДР можуть спрямувати на підтримку армії РФ, повідомляла в червні 2024 року південнокорейська телекомпанія TV Chosun із посиланням на джерело в уряді Південної Кореї. За її даними, у Росію можуть перекинути від трьох до чотирьох інженерних бригад із Північної Кореї. Цей тип військ в армії КНДР залишається високоефективним завдяки суворій дисципліні та високій якості робіт, писав у своєму дослідженні 2020 року експерт Російського інституту стратегічних досліджень Андрій Губін. Він вказував, що загалом Корейська народна армія в нинішньому стані побудована за оборонною конфігурацією і здатна здійснювати "ешелоновану оборону".

У яких міжнародних конфліктах брали участь військові КНДР?

У минулому Північна Корея вже відправляла своїх військових за кордон для участі у збройних конфліктах. Наприклад, вони були в Анголі в 1970-х і 1980-х роках серед так званих "військових радників". Цим інструкторам було доручено навчати місцеві війська, але вони також билися проти південноафриканських сил. В аналогічні "відрядження" керівництво КНДР відправляло своїх військових в Уганду, Чад і Мозамбік. Представники армії КНДР також навчали партизан Армії визволення Південно-Західної Африки, які вели тривалу повстанську боротьбу з урядом ПАР аж до закінчення апартеїду.

У переважній більшості випадків у відрядження КНДР відправляла саме інструкторів, підкреслює Тертицький. Він зазначає, що участь військового контингенту з Північної Кореї у військових діях за межами їхньої країни - рідкісне явище. Експерт називає як виняток участь північнокорейських пілотів у в'єтнамській війні на боці Північного В'єтнаму. Однак, зазначає кореєзнавець, міністр оборони Південної Кореї Кім Ен Хен припустив, що КНДР може готувати до відправлення своїх військових на фронт в Україну, з огляду на нещодавній договір між Росією і Північною Кореєю. "Ця заява змушує мене ставитися до таких новин серйозно", - підсумував Тертицький.