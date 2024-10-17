Допомога Україні та "план перемоги": результати саміту ЄС

Лідери ЄС обговорили з Володимиром Зеленським "план перемоги", проте офіційної реакції на нього не було. Труднощі залишаються і з військовою підтримкою та виділенням 35 мільярдів доларів кредиту.

Очільники держав та урядів країн-членів ЄС, які зібралися на черговий саміт у Брюсселі в четвер, 17 жовтня, почали свою зустріч з обговорення допомоги Україні, вислухавши перед цим виступ спеціального гостя саміту - президента Володимира Зеленського. Він приїхав у Брюссель, щоб особисто ознайомити колег з "планом перемоги" та знову нагадати їм, що Україна надалі потребує від ЄС широкої військової і фінансової підтримки для того, щоб стримувати російську агресію. Адже частина наданих раніше обіцянок Брюсселя Києву досі не виконана.

Угорщина блокує військову допомогу ЄС Україні

Йдеться, зокрема, про військову допомогу обсягом 6,5 мільярда євро, яка мала надійти Україні у рамках Європейського фонду миру (ЄФМ) та Фонду підтримки України ще пів року тому. Виділення цих грошей блокує Угорщина, яка принципово виступає проти надання Києву зброї. Високий представник ЄС з питань зовнішньої та оборонної політики Жозеп Боррель запропонував обійти вето Будапешта, зробивши внески до ЄФМ добровільними, аби таким чином рішення про гроші на зброю для України не потрібно було б ухвалювати одноголосно.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (на першому плані в центрі) проти надання Україні військової допомоги Фото: Geert Vanden Wijngaert/AP/picture alliance

Це питання було одним з головних під час дискусії лідерів держав та урядів Євросоюзу. За підсумками саміту вони закликали "швидко завершити роботу над заходами допомоги Європейського фонду миру, які надалі стимулюватимуть надання військової підтримки Україні". Цілком ймовірно, що рішення про зміну принципу фінансування ЄФМ буде ухвалено до кінця року, принаймні, такі сподівання нещодавно висловив Жозеп Боррель.

"Залишатимемося на боці України стільки, скільки потрібно"

"Ми залишатимемося на вашому боці стільки, скільки потрібно і чого б це не було варто. Ми знаємо, що вам потрібна більше військової та фінансової підтримки і що це терміново. Ми подивимося, як можна пришвидшити більшу військову та фінансову підтримку народу України", - заявив президент Єврпейської Ради Шарль Мішель, звертаючись до президента Зеленського перед початком саміту.

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Окремо у висновках саміту ЄС міститься заклик до "швидкого посилення військової підтримки та пришвидшення доставки зброї, зокрема систем протиповітряної оборони, боєприпасів і ракет, які терміново необхідні для захисту населення України та критичної енергетичної інфраструктури". Лідери країн-членів ЄС "відзначили прогрес щодо продовження мандата Місії ЄС з надання військової допомоги (EUMAM), у межах якого здійснюється навчання українських військовослужбовців, і закликали "якнайшвидше ухвалити оновлений мандат". При цьому у документі наголошується, що військова допомога Україні надаватиметься "з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів".

Голова Європейської Ради Шарль Мішель (п) обіцяє, що ЄС залишатиметься на боці України, скільки буде потрібно Фото: Geert Vanden Wijngaert/AP/picture alliance

35 мільярдів євро кредиту для України від ЄС

Проте Угорщина блокує не лише виділення коштів на закупівлю зброї для України, а й істотно ускладнює виділення кредиту у розмірі 50 мільярдів доларів, який ще влітку пообіцяли виплатити Києву країни Великої сімки (G7). Кредит має бути відшкодовано за рахунок прибутків від заморожених російських активів на Заході. У рамках цього кредиту ЄС взяв на себе зобов'язання виплатити 35 мільярдів євро. Інші 15 мільярдів мають надати США. Утім, у Вашингтоні ставлять Брюсселю умови. Там наполягають, аби ЄС збільшив стандартний термін подовження санкцій щодо РФ з шести місяців, який діяв усі останні 10 років, до 36 місяців. Але і це рішення ЄС блокує Угорщина і заявляє, що не зніматиме свого вето до президентських виборів у США, призначених на 5 листопада.

Після саміту в Італії лідери G7 домовилися про кредит Києву обсягом 50 мільярдів доларів Фото: EPA/GIUSEPPE LAMI

Як розповів DW високопоставлений європейський дипломат, питання подовження терміну дії санкцій порушувалося під час саміту, "хоча учасники розуміли, що шансів переконати угорського лідера немає". "Орбан категоричний і пообіцяв повернутися до цього питання у листопаді", - сказав дипломат. Він також висловив переконання, що Україна отримає частину кредиту від ЄС у 35 мільярдів євро.

Можливе рішення щодо кредиту від ЄС до кінця 2024

Президентка Європарламенту Роберта Мецола повідомила Володимиру Зеленському на полях саміту, що наступного тижня євродепутати голосуватимуть за механізм кредитної співпраці з Україною, необхідний для виплати Україні європейської частини кредиту. Після голосування Європейська Рада має затвердити кредит за письмовою процедурою. Тож він дійсно може бути доступним вже до кінця поточного року.

Утім, у тексті висновків саміту жодної обіцянки немає. Там лише наголошується на важливості виконання зобов'язань "разом із партнерами по G7" надати Україні 50 мільярдів доларів "до кінця року для підтримки військових, бюджетних потреб і потреб у відбудові". "Згідно з законодавством ЄС, російські активи повинні залишатися замороженими, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України та не відшкодує їй збитки, завдані цією війною", - йдеться у тексті.

Зеленський представив лідерам ЄС "план перемоги"

"План перемоги" Зеленського у тексті висновків саміту не згадується. Хоча саме цей план став головною темою пресконференції українського президента, яку він дав на полях саміту в Брюсселі. Зеленський розповів журналістам, що під час закритої дискусії з приводу "плану перемоги" 18 лідерів країн-членів ЄС активно його коментували і "більшість висловилася на його підтримку". У випадку, якщо партнери не підтримають план і не допоможуть реалізувати його пункти, Україні "буде дуже складно" і це стане "привілеєм для Росії", сказав Зеленський. "Думаю, що це буде великою помилкою. Слабкість України - це сила для Росії", - наголосив він.

Володимир Зеленський сподіваються, що ЄС підтримає його "план перемоги" Фото: Remko de Waal /ANP/IMAGO

Президент України відзначив, що серед лідерів країн, з якими він спілкувався щодо надання та застосування далекобійної зброї, "були і позитивні сигнали". При цьому Зеленський наголосив, що однаково ставиться до всіх партнерів в ЄС, бо всі вони підтримали відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу, підтримують її військовими чи гуманітарними пакетами допомоги. Відповідаючи на запитання, чи вдалося йому особисто поспілкуватися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який напередодні саміту заявив, що "план перемоги" викликає у нього "жах", Зеленський відповів: "Орбана я бачив серед всіх інших лідерів, ми з ним привіталися, я вважаю, що це вже непогано".