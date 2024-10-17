Німецька преса оцінила шанси українського "плану перемоги"

Видання Frankfurter Allgemeine Zeitung з Франкфурта-на-Майні у своєму коментарі наголошує на радше символічній складовій "плану перемоги" Зеленського. Найважливішим є збереження західної підтримки України, пише газета. "Перший пункт - це негайне запрошення України в НАТО. Президент України знає, що шлях від запрошення до власне членства дуже довгий. Йому йдеться про символічне значення цього кроку: це, каже Зеленський, "свідчення рішучості". У такий спосіб український президент вказує на болючу точку в підтримці Заходом України. Запевнення, що ми (країни Заходу. - Ред.) стоїмо на боці країни, яка зазнала нападу, не можуть приховати той факт, що солідарність (з Україною. - Ред.) починає слабшати серед населення та дедалі більшої частини політичного керівництва країн ЄС і НАТО", - зауважує Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ще похмуріше перспективи реалізації плану Зеленського оцінює газета Volksstimme з Магдебурга. "За допомогою своєї стратегії Зеленський не зможе досягти очікуваної перемоги над Росією. Адже Україні не вистачить ані зброї, ані бійців для знищення російської військової машини. Звісно, ​​українці про це знають і намагаються підключити зробити цю війну також війною своїх союзників із НАТО. У НАТО від цього по праву відмовилися. В іншому разі регіональна війна перетвориться на битву між ядерними державами з ризиком взаємного знищення. Україні допоможе не мрія про перемогу, а мирне рішення", - пише Volksstimme.

У схожому ключі ситуацію аналізує газета Allgemeine Zeitung з Майнца. "НАТО не прийме Україну під час війни. Занадто високою є небезпека, що союзникам у цьому разі довелося б активно втрутитися (у війну. - Ред.). Ніхто не хоче ризикувати прямим зіткненням з Росією. Тому жодна держава не захоче збивати російські безпілотники чи ракети над українською територією. Так само Зеленському та Україні самим доведеться пробувати наступати далі вглиб російської території. Дуже сумнівно, що в них стане на це сил. Бажання українського президента залишаться нездійсненими, як би він не намагався заманити (союзників. - Ред.) природними ресурсами", - вважає Allgemeine Zeitung.

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Життєвий інтерес не тільки України, але й Європи

Про те, що у НАТО не поспішають з відповіддю "так" чи "ні" щодо "Плану перемоги" пише газета ділових кіл Німеччини Handelsblatt з Дюссельдорфа. "Візит до штаб-квартири НАТО для Зеленського є також і можливістю відповісти на гострі запитання щодо його "плану перемоги". Перша реакція (генсека НАТО - Ред.) Рютте, яку він озвучив у середу: наразі він не може сказати, що підтримує план у цілому. Мовляв, є багато моментів, які потрібно краще зрозуміти. Зустріч міністрів оборони країн НАТО, зокрема, зосередиться на ситуації в Україні та на подальших варіантах підтримки країни. Нещодавно Рютте висловив побоювання, що Україна може зіткнутися з найсуворішою зимою з початку російської загарбницької війни в лютому 2022 року", - нагадує Handelsblatt.

Президент України Володимир Зеленський (л) на підході до преси з головою Європейської ради Шарлем Мішелем, 17 жовтня 2024 Фото: Geert Vanden Wijngaert/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Берлінська газета Der Tagesspiegel докладно розібрала "План перемоги" по пунктах і звернулася за коментарем до експертів у галузі безпеки. Принаймні в тому, що стосується першого пункту і скорого запрошення до членства України в НАТО, експерт Фонду Бертельсманна Крістіан Меллінґ (Christian Mölling) вважає, що ця мета цілком здійснена. "Останніми днями подейкували, що візит президента США Джо Байдена до Німеччини може принести Україні запрошення в НАТО", - коментує Меллінґ. Хоча це може бути довгим процесом, згоду на який має дати 31 держава-член НАТО. Альтернативою могли б стати й двосторонні гарантії безпеки, які містять настільки сильний військовий компонент, що це було б практично рівносильну членству. Якщо ж ні, то європейці житимуть надалі з ризиком ще більшої війни на континенті, каже Меллінґ. "Важливо, щоб європейці розуміли, що вони роблять це не для України, а заради власної безпеки", - цитує експерта Der Tagesspiegel.

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Ставка на Європу в очікуванні результатів виборів у США

Видання Frankfurter Rundschau прогнозує, натомість, що поки у Кремлі справами заправляє Путін, шанси на мир у Європі залишатимуться невисокими. "Поки російський самодержець Путін не бажає вести мирні переговори, Київ залежатиме від грошей і зброї зі США та держав ЄС. Але в Німеччині та у США стає дедалі важче забезпечувати цю підтримку. Якщо на майбутніх виборах до Бундестагу переможуть ті, хто закликає припинити поставки зброї, а Дональд Трамп, якщо стане майбутнім президентом Сполучених Штатів, припинить допомогу Києву, то Росія, ймовірно, виграє війну, але не мир. Крім того, режим у Москві продовжить свою гібридну війну проти Заходу загалом і Європи зокрема", - прогнозує Frankfurter Rundschau.

Натомість у статті в журналі Der Spiegel звертають увагу на сильні сторони плану Зеленського. "Список бажань президента України - амбітний. Зеленський, мабуть, теж усвідомлює, що багато з цих бажань не буде виконано, або ж, в будь-якому разі, це станеться не найближчим часом. Та принаймні у такий спосіб він представив своїм партнерам конкретний каталог заходів, а про деталі можна буде дискутувати. Україні б допомогло виконання навіть кількох із цих пунктів. Наскільки це буде бажаним і можливим, визначиться не в останню чергу результатом виборів у США. Але Україна, як це особливо стає ясно з п'ятого пункту плану, робить ставку не лише на Вашингтон, але, наскільки це можливо, також і на Європу", - йдеться у Der Spiegel.