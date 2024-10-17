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Німецька преса оцінила шанси українського "плану перемоги"

Дмитро Каневський
17 жовтня 2024 р.

Оглядачі німецьких газет активно коментують "план перемоги", який представив президент України Володимир Зеленський. Наскільки реалістичним він є? Оцінки оглядачів переважно скептичні.

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Німецькі центральні друковані видання (фотоілюстрація)
Німецькі центральні друковані видання (фотоілюстрація)Фото: picture-alliance

Видання Frankfurter Allgemeine Zeitung з Франкфурта-на-Майні у своєму коментарі наголошує на радше символічній складовій "плану перемоги" Зеленського. Найважливішим є збереження західної підтримки України, пише газета. "Перший пункт - це негайне запрошення України в НАТО. Президент України знає, що шлях від запрошення до власне членства дуже довгий. Йому йдеться про символічне значення цього кроку: це, каже Зеленський, "свідчення рішучості". У такий спосіб український президент вказує на болючу точку в підтримці Заходом України. Запевнення, що ми (країни Заходу. - Ред.) стоїмо на боці країни, яка зазнала нападу, не можуть приховати той факт, що солідарність (з Україною. - Ред.) починає слабшати серед населення та дедалі більшої частини політичного керівництва країн ЄС і НАТО", - зауважує Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ще похмуріше перспективи реалізації плану Зеленського оцінює газета Volksstimme з Магдебурга. "За допомогою своєї стратегії Зеленський не зможе досягти очікуваної перемоги над Росією. Адже Україні не вистачить ані зброї, ані бійців для знищення російської військової машини. Звісно, ​​українці про це знають і намагаються підключити зробити цю війну також війною своїх союзників із НАТО. У НАТО від цього по праву відмовилися. В іншому разі регіональна війна перетвориться на битву між ядерними державами з ризиком взаємного знищення. Україні допоможе не мрія про перемогу, а мирне рішення", - пише Volksstimme.

У схожому ключі ситуацію аналізує газета Allgemeine Zeitung з Майнца. "НАТО не прийме Україну під час війни. Занадто високою є небезпека, що союзникам у цьому разі довелося б активно втрутитися (у війну. - Ред.). Ніхто не хоче ризикувати прямим зіткненням з Росією. Тому жодна держава не захоче збивати російські безпілотники чи ракети над українською територією. Так само Зеленському та Україні самим доведеться пробувати наступати далі вглиб російської території. Дуже сумнівно, що в них стане на це сил. Бажання українського президента залишаться нездійсненими, як би він не намагався заманити (союзників. - Ред.) природними ресурсами", - вважає Allgemeine Zeitung.

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Життєвий інтерес не тільки України, але й Європи

Про те, що у НАТО не поспішають з відповіддю "так" чи "ні" щодо "Плану перемоги" пише газета ділових кіл Німеччини Handelsblatt з Дюссельдорфа. "Візит до штаб-квартири НАТО для Зеленського є також і можливістю відповісти на гострі запитання щодо його "плану перемоги". Перша реакція (генсека НАТО - Ред.) Рютте, яку він озвучив у середу: наразі він не може сказати, що підтримує план у цілому. Мовляв, є багато моментів, які потрібно краще зрозуміти. Зустріч міністрів оборони країн НАТО, зокрема, зосередиться на ситуації в Україні та на подальших варіантах підтримки країни. Нещодавно Рютте висловив побоювання, що Україна може зіткнутися з найсуворішою зимою з початку російської загарбницької війни в лютому 2022 року", - нагадує Handelsblatt.

Президент України Володимир Зеленський (л) на підході до преси з головою Європейської ради Шарлем Мішелем
Президент України Володимир Зеленський (л) на підході до преси з головою Європейської ради Шарлем Мішелем, 17 жовтня 2024Фото: Geert Vanden Wijngaert/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Берлінська газета Der Tagesspiegel докладно розібрала "План перемоги" по пунктах і звернулася за коментарем до експертів у галузі безпеки. Принаймні в тому, що стосується першого пункту і скорого запрошення до членства України в НАТО, експерт Фонду Бертельсманна Крістіан Меллінґ (Christian Mölling) вважає, що ця мета цілком здійснена. "Останніми днями подейкували, що візит президента США Джо Байдена до Німеччини може принести Україні запрошення в НАТО", - коментує Меллінґ. Хоча це може бути довгим процесом, згоду на який має дати 31 держава-член НАТО. Альтернативою могли б стати й двосторонні гарантії безпеки, які містять настільки сильний військовий компонент, що це було б практично рівносильну членству. Якщо ж ні, то європейці житимуть надалі з ризиком ще більшої війни на континенті, каже Меллінґ. "Важливо, щоб європейці розуміли, що вони роблять це не для України, а заради власної безпеки", - цитує експерта Der Tagesspiegel.

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Ставка на Європу в очікуванні результатів виборів у США

Видання Frankfurter Rundschau прогнозує, натомість, що поки у Кремлі справами заправляє Путін, шанси на мир у Європі залишатимуться невисокими. "Поки російський самодержець Путін не бажає вести мирні переговори, Київ залежатиме від грошей і зброї зі США та держав ЄС. Але в Німеччині та у США стає дедалі важче забезпечувати цю підтримку. Якщо на майбутніх виборах до Бундестагу переможуть ті, хто закликає припинити поставки зброї, а Дональд Трамп, якщо стане майбутнім президентом Сполучених Штатів, припинить допомогу Києву, то Росія, ймовірно, виграє війну, але не мир. Крім того, режим у Москві продовжить свою гібридну війну проти Заходу загалом і Європи зокрема", - прогнозує Frankfurter Rundschau.

Натомість у статті в журналі Der Spiegel звертають увагу на сильні сторони плану Зеленського. "Список бажань президента України - амбітний. Зеленський, мабуть, теж усвідомлює, що багато з цих бажань не буде виконано, або ж, в будь-якому разі, це станеться не найближчим часом. Та принаймні у такий спосіб він представив своїм партнерам конкретний каталог заходів, а про деталі можна буде дискутувати. Україні б допомогло виконання навіть кількох із цих пунктів. Наскільки це буде бажаним і можливим, визначиться не в останню чергу результатом виборів у США. Але Україна, як це особливо стає ясно з п'ятого пункту плану, робить ставку не лише на Вашингтон, але, наскільки це можливо, також і на Європу", - йдеться у Der Spiegel.

"План перемоги" Зеленського: на що погодиться Захід