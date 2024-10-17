Генсек НАТО не назвав строки вступу України до Альянсу

Після публічної презентації Володимиром Зеленським "плану перемоги", у якому запрошення України до НАТО є першим пунктом, Марк Рютте наголосив на незворотності Києва на цьому шляху.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не назвав термінів прийняття України до Альянсу. Під час виступу на пресконференції у Брюсселі у середу, 16 вересня, він послався на складену за підсумками попереднього саміту НАТО у Вашингтоні резолюцію, в якій, зокрема, йдеться про "незворотність" шляху Києва до євроатлантичної інтеграції.

"У Вашингтоні Альянс вирішив зробити шлях до членства в НАТО для України (незворотнім - Ред.)", - наводять слова Рютте інформаційні агенції. Він додав, що перебуває "в тісному контакті" з союзниками та Києвом, щоб зрозуміти, "як ми можемо зробити наступні кроки, і як зробити так, щоб вони виявилися успішними".

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Вступ України до НАТО - перший пункт "плану перемоги" Зеленського

Раніше у цей день президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій "план перемоги" у війні проти Росії, що складається з 5 пунктів та трьох секретних протоколів. Умовою номер один у плані Зеленського було запрошення Києва до НАТО "зараз". "Це визначеність щодо того, як партнери вбачають місце України в архітектурі безпеки", - пояснив він.

Серед інших пунктів "плану перемоги" - посилення обороноздатності України (зокрема, продовження операцій ЗСУ на території Росії та зняття обмежень на удари західною зброєю по території РФ); стримування Росії; використання стратегічного економічного потенціалу України та використання українських військовослужбовців для зміцнення європейської оборони після закінчення війни.

Коментуючи пропозиції українського президента, Марк Рютте сказав, що в НАТО "активно обговорюють" "план перемоги" і "використовують усі можливості, щоб крок за кроком просувати його далі".

17 жовтня Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО

У середу, 16 жовтня, стало відомо, що Володимир Зеленський відвідає 17 жовтня Брюссель, де візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Агенція dpa зазначає, що того ж дня у нього відбудеться спільна пресконференція із генсеком Альянсу Марком Рютте.

Крім того, у четвер на візит Зеленського очікують на саміті ЄС. Напередодні голова Європейської Ради Шарль Мішель написав у соцмережі Х, що запросив українського лідера представити там свій "план перемоги".