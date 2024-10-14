  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаНімеччина

У Німеччині підтвердили візит Байдена наприкінці тижня

Дар'я Нинько
14 жовтня 2024 р.

Раніше ЗМІ повідомляли, що цей візит планується скороченим. Зокрема, не проводитиметься зустріч у "форматі Рамштайн" на рівні глав держав та урядів, яку планували провести 12 жовтня.

https://p.dw.com/p/4lltz
Президент США Джо Байден
В уряді Німеччини підтвердили, що візит Джо Байдена планується наприкінці тижняФото: Annabelle Gordon/REUTERS

Президент США Джо Байден має прибути до Німеччини наприкінці тижня, підтвердив у понеділок, 14 жовтня, речник німецького уряду Вольфґанґ Бюхнер (Wolfgang Büchner). За його словами, федеральний уряд тісно співпрацює з урядом США щодо деталей візиту, однак жодних подробиць Бюхнер надати не зміг, повідомляє агентство Reuters.

Раніше Reuters з посиланням на джерела в урядових колах повідомило, що Байден планує приїхати до Німеччини наступної п'ятниці, 18 жовтня. За даними агенції, це візит буде планується значно скороченим. Так, не проводитимуть зустріч Контактної групи з питань оборони України, так званого "формату Рамштайн", на рівні глав держав та урядів, яку планували провести 12 жовтня, але вирішили не проводити після скасування візиту Байдена. За даними Reuters, це пояснюється тим, що президент України Володимир Зеленський цього тижня здійснив візити до Великобританії, Італії і Німеччини, де зустрівся з керівництвом цих країн.

Байден мав головувати на "Рамштайні", але відклав візит через ураган

Нагадаємо, засідання у форматі "Рамштайн" вирішили перенести, оскільки на першій такій зустрічі на рівні лідерів держав мав головувати Байден, але він вирішив відкласти поїздку через наближення урагану "Мілтон" до американського штату Флорида.

Протягом цього тижня Зеленський зустрівся у Лондоні з прем'єр-міністром Великобританії та генеральним секретарем НАТО, у Парижі - з президентом Франції, у Римі - з главою італійського уряду, у Ватикані - з Папою Римським, у Берліні - з німецьким канцлером. Президент України представив всім лідерам свій "план перемоги", а згодом в його офісі обіцяли, що він презентує план українцям.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Канцлер ФРН Олаф Шольц і президент США Джо Байден

Шольц і Байден обговорили телефоном подальшу допомогу Києву

Шольц і Байден обговорили телефоном подальшу допомогу Києву

Через ураган "Мілтон" президент США відклав візит до Німеччини, де він мав брати участь у зустрічі щодо України. Це рішення зустріло повне розуміння Шольца, вказує пресслужба уряду ФРН.
Політика11 жовтня 2024 р.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

Генсек НАТО: В Україні може бути "найважча зима" за війну

Генсек НАТО: В Україні може бути "найважча зима" за війну

Марк Рютте попередив, що Україна може зіткнутися з "найважчою зимою" з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Конфлікти8 жовтня 2024 р.
Володимир Зеленський та Олаф Шольц, Берлін, 11 жовтня 2024 року

Німеччина припиняє передачу Україні важкої техніки - Bild

Німеччина припиняє передачу Україні важкої техніки - Bild

ФРН більше не передаватиме Києву важку техніку, про що з посиланням на відповідний документ повідомила газета Bild. Це стосується танків, бойових машин піхоти, бронетранспортерів, самохідних гаубиць та інших видів зброї.
Конфлікти13 жовтня 2024 р.