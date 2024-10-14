У Німеччині підтвердили візит Байдена наприкінці тижня

Раніше ЗМІ повідомляли, що цей візит планується скороченим. Зокрема, не проводитиметься зустріч у "форматі Рамштайн" на рівні глав держав та урядів, яку планували провести 12 жовтня.

Президент США Джо Байден має прибути до Німеччини наприкінці тижня, підтвердив у понеділок, 14 жовтня, речник німецького уряду Вольфґанґ Бюхнер (Wolfgang Büchner). За його словами, федеральний уряд тісно співпрацює з урядом США щодо деталей візиту, однак жодних подробиць Бюхнер надати не зміг, повідомляє агентство Reuters.

Раніше Reuters з посиланням на джерела в урядових колах повідомило, що Байден планує приїхати до Німеччини наступної п'ятниці, 18 жовтня. За даними агенції, це візит буде планується значно скороченим. Так, не проводитимуть зустріч Контактної групи з питань оборони України, так званого "формату Рамштайн", на рівні глав держав та урядів, яку планували провести 12 жовтня, але вирішили не проводити після скасування візиту Байдена. За даними Reuters, це пояснюється тим, що президент України Володимир Зеленський цього тижня здійснив візити до Великобританії, Італії і Німеччини, де зустрівся з керівництвом цих країн.

Байден мав головувати на "Рамштайні", але відклав візит через ураган

Нагадаємо, засідання у форматі "Рамштайн" вирішили перенести, оскільки на першій такій зустрічі на рівні лідерів держав мав головувати Байден, але він вирішив відкласти поїздку через наближення урагану "Мілтон" до американського штату Флорида.

Протягом цього тижня Зеленський зустрівся у Лондоні з прем'єр-міністром Великобританії та генеральним секретарем НАТО, у Парижі - з президентом Франції, у Римі - з главою італійського уряду, у Ватикані - з Папою Римським, у Берліні - з німецьким канцлером. Президент України представив всім лідерам свій "план перемоги", а згодом в його офісі обіцяли, що він презентує план українцям.