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Генсек НАТО: В Україні може бути "найважча зима" за війну

Дмитро Шварц
8 жовтня 2024 р.

Марк Рютте попередив, що Україна може зіткнутися з "найважчою зимою" з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте
За словами Рютте, на засіданні у форматі "Рамштайн" 12 жовтня він наполягатиме на збільшенні військової допомоги УкраїніФото: Gene Medi/NurNurPhoto/picture alliance

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Марк Рютте попередив у вівторок, 8 жовтня, що Україна може зіткнутися з "найсуворішою зимою" від початку повномасштабного вторгнення Росії.

За його словами, у зв'язку з тим, що російська армія завдає "масованих ударів" по українській енергетичній інфраструктурі, він наполягатиме під час майбутнього засідання в форматі "Рамштайн" на збільшенні військової допомоги Україні.

Фінляндія закликає союзників зняти обмеження на удари по РФ

Тим часом президент Фінляндії Александер Стубб на спільній пресконференції з Рютте закликав союзників по НАТО, особливо США, зняти обмеження на удари західною зброєю по цілях углибині РФ.

За його словами, Україна повинна мати можливість "вести цю війну, не тримаючи одну руку за спиною", передає агентство dpa.

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