Лідери ЄС обговорюють "план перемоги" Зеленського

Лідери ЄС обговорюють "план перемоги" Зеленського17 жовтня 2024 р.
Під час надзвичайної сесії засідання Європейської Ради лідери країн Євросоюзу обговорюють "план перемоги" України, представлений їм президентом Володимиром Зеленським у четвер, 17 жовтня.
Як заявив президент Євроради Шарль Мішель, відкриваючи сесію, обговорення "плану перемоги" є головною темою та надасть змогу перейти до ухвалення подальших рішень.
У коментарі журналістам він вчергове визнав потребу ЄС прискорити свою підтримку України як у військовому, так і фінансовому плані.
Науседа про "план перемоги": Захід має бути рішучим
За словами президента Литви Гітанаса Науседи, в "плані перемоги" для західних партнерів немає нічого нового, але потрібні їх рішучість і єдність, щоб ухвалити необхідні рішення.
"Якщо я дивлюся на цей план, я бачу заходи та рішення, які ми, західна спільнота, не змогли реалізувати протягом останніх місяців і навіть років", - сказав Науседа перед початком засідання. За його словами, насамперед йдеться про запрошення України до НАТО, рішення щодо чого союзники не змогли узгодити ані на саміті у Вільнюсі, ані у Вашингтоні.
"Дуже важливо, щоб ми досягли консенсусу, інакше це рішення буде неможливо ухвалити. Другий пункт плану Зеленського - це дозвіл цілитися у військові об'єкти на території Росії. Знову - ми не здатні це реалізувати, ми не здатні ухвалити рішення і дозволити їм імплементувати абсолютно оборонні операції, тому що це націлювання не спрямоване на атаки на росіян, але має на меті знизити можливості атак з боку Росії, знизити російський потенціал нападу", - вказав Науседа.
Щодо третього пункту плану про "постачання конкретного озброєння - далекобійних ракет тощо", як зауважив президент Литви, партнери також вагаються. "Тому в плані Зеленського немає нічого нового, і я не бачу жодних великих проблем, які є. Це тільки про нашу волю і наші зобов'язання підтримати Україну. І буде великою помилкою думати, що наша нерішучість - найкращий шлях деескалації. Я думаю, що це абсолютно навпаки", - наголосив лідер Литви.
Він нагадав, що в ЄС також не досягли консенсусу щодо продовження санкцій до російських заморожених активів із шести місяців до трьох років. На його думку, причина в тому, що "деякі країни думають, що ми маємо чекати на президентські вибори у США". Проте Науседа з цим не погодився та закликав ЄС до єдності.
Шольц: Позиція Німеччини не зміниться
На саміті ЄС у Брюсселі канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) дав зрозуміти, що не готовий відступати від своїх попередніх позицій з наведених у "плані перемоги" Зеленського пунктів. "Ви знаєте позицію Німеччини з цих питань
з порушених питань. Вона не зміниться", - цитує Шольца у Брюсселі dpa.
17 жовтня президент Володимир Зеленський виступив на засіданні Європейської Ради та представив "план перемоги" - стратегію примусу Росії до реальної дипломатії. Також, як очікується, Зеленський представить план на засіданні міністрів оборони країн НАТО та перед депутатами Європарламенту.
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