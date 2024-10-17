  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаУкраїна

Зеленський: Більшість лідерів ЄС підтримали "план перемоги"

Степан Смишляєв
17 жовтня 2024 р.

Після представлення "плану перемоги" партнерам з ЄС, Володимир Зеленський заявив, що більшість з тих європейських лідерів ,які виступили на засіданні Європейської Ради, "були повністю на боці підтримки" цього плану.

https://p.dw.com/p/4luQp
Учасники засідання Європейської Ради і президент України Володимир Зеленський
Учасники засідання Європейської Ради і президент України Володимир Зеленський, Брюссель, 17 жовтняФото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

На засіданні Європейської Ради на рівні голів держав та урядів у четвер, 17 жовтня, більшість учасників підтримали український "план перемоги", заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі.

"Сьогодні у нас була дуже продуктивна розмова з усіма членами ЄС (лідерами країн-членів ЄС. - Ред.), з усіма колегами. 18 з них коментували "план перемоги". Я дуже вдячний, що в мене була закрита частина розмови із союзниками. І після нашої дуже відвертої розмови (...) більшість з тих, хто виступав, були повністю на боці підтримки "плану перемоги". Я радий, що вони почули від мене деякі деталі. Я радий, що наші команди працюватимуть далі", - сказав він на пресконференції у Брюсселі.

Зеленський наголосив, що цей план спрямований на посилення України "не лише зброєю, а й впевненістю", стосовно майбутнього розвитку країни, зокрема й економічного.

"Що буде, якщо наші партнери не дадуть нам пункти або не підтримають план? (...) Нам буде дуже складно. Це буде такий привілей, наданий Росії світом. Слабкість України - це сила для Росії. Думаю, що це буде великою помилкою", - зауважив президент України.

Вдночас він наголосив, що навіть у разі відсутності підтримки цього плану, "ми все одно будемо боротися, відстоювати свої інтереси і свої права". Також, за його словами, Україна надалі працюватиме над проведенням другого "саміту миру".

Україна наполягає на посиленні далекобійних спроможностей

Зеленський  також повідомив, що вже почав обговорювати певні пункти "плану перемоги" з деякими союзниками, тому що "від їхньої волі залежить посилення нас деякими елементами, які є в закритому додатку".

"Це, здебільшого, стосується далекобійної зброї. Тому у мене були зустрічі з президентом (США. - Ред.) Байденом, прем'єр-міністром (Великобританії. - Ред.) Стармером, канцлером (Німеччини. - Ред.) Шольцем (Olaf Scholz), президентом (Франції. - Ред.) Макроном і прем'єр-міністеркою (Італії. - Ред.) Мелоні, - сказав він. - Ці країни мають великий вплив на те, щоб посилити нас далекобійною зброєю або ні".

Зеленський про вибір між НАТО і ядерною зброєю

Коментуючи пункт "плану перемоги", який стосується запрошення України до Північноатлантичного альянсу (НАТО), Президент зауважив, що Києву потрібні реальні гарантії безпеки.

Він нагадав, що Україна вже має негативний досвід Будапештського меморандуму, за яким відмовилась від ядерної зброї в обмін на гарантії територіальної цілісності і суверенітету, але який так і не був виконаний підписантами.

"В розмові з Дональдом Трампом (який є кандидатом в президенти США. - Ред.) я йому сказав: у нас виходить так, який же вихід? Або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО ми не знаємо сьогодні дієвих альянсів. Країни НАТО сьогодні не в війні, країни НАТО не воюють. В країнах НАТО люди всі живі, слава Богу. І тому ми і обираємо НАТО, не ядерну зброю", - зазначив Зеленський.

Ішинґер про "план перемоги" Зеленського і далекобійну зброю

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Президент України Володимир Зеленський представляє "План перемоги" у Верховній Раді, 16 жовтня 2024

Наскільки реалістичний "план перемоги" Зеленського?

Наскільки реалістичний "план перемоги" Зеленського?

Володимир Зеленський виступив перед Верховною Радою та публічно представив свій "план перемоги". З лав опозиції пролунала критика, експерти оцінили пропозиції президента неоднозначно.
Конфлікти16 жовтня 2024 р.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

Рютте: Міністри оборони країн - членів НАТО обговорять "план перемоги" Зеленського

Рютте: Міністри оборони країн - членів НАТО обговорять "план перемоги" Зеленського

Міністри оборони країн-членів наступними днями НАТО обговорять "план перемоги" президента України Володимира Зеленського, заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.
Політика16 жовтня 2024 р.
Німецькі центральні друковані видання (фотоілюстрація)

Як у німецькій пресі коментують "план перемоги" Зеленського

Як у німецькій пресі коментують "план перемоги" Зеленського

Оглядачі німецьких газет активно коментують "план перемоги", який представив президент України Володимир Зеленський. Наскільки реалістичним він є? Оцінки оглядачів переважно скептичні.
Політика17 жовтня 2024 р.