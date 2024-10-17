Зеленський: Більшість лідерів ЄС підтримали "план перемоги"

Після представлення "плану перемоги" партнерам з ЄС, Володимир Зеленський заявив, що більшість з тих європейських лідерів ,які виступили на засіданні Європейської Ради, "були повністю на боці підтримки" цього плану.

На засіданні Європейської Ради на рівні голів держав та урядів у четвер, 17 жовтня, більшість учасників підтримали український "план перемоги", заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі.

"Сьогодні у нас була дуже продуктивна розмова з усіма членами ЄС (лідерами країн-членів ЄС. - Ред.), з усіма колегами. 18 з них коментували "план перемоги". Я дуже вдячний, що в мене була закрита частина розмови із союзниками. І після нашої дуже відвертої розмови (...) більшість з тих, хто виступав, були повністю на боці підтримки "плану перемоги". Я радий, що вони почули від мене деякі деталі. Я радий, що наші команди працюватимуть далі", - сказав він на пресконференції у Брюсселі.

Зеленський наголосив, що цей план спрямований на посилення України "не лише зброєю, а й впевненістю", стосовно майбутнього розвитку країни, зокрема й економічного.

"Що буде, якщо наші партнери не дадуть нам пункти або не підтримають план? (...) Нам буде дуже складно. Це буде такий привілей, наданий Росії світом. Слабкість України - це сила для Росії. Думаю, що це буде великою помилкою", - зауважив президент України.

Вдночас він наголосив, що навіть у разі відсутності підтримки цього плану, "ми все одно будемо боротися, відстоювати свої інтереси і свої права". Також, за його словами, Україна надалі працюватиме над проведенням другого "саміту миру".

Україна наполягає на посиленні далекобійних спроможностей

Зеленський також повідомив, що вже почав обговорювати певні пункти "плану перемоги" з деякими союзниками, тому що "від їхньої волі залежить посилення нас деякими елементами, які є в закритому додатку".

"Це, здебільшого, стосується далекобійної зброї. Тому у мене були зустрічі з президентом (США. - Ред.) Байденом, прем'єр-міністром (Великобританії. - Ред.) Стармером, канцлером (Німеччини. - Ред.) Шольцем (Olaf Scholz), президентом (Франції. - Ред.) Макроном і прем'єр-міністеркою (Італії. - Ред.) Мелоні, - сказав він. - Ці країни мають великий вплив на те, щоб посилити нас далекобійною зброєю або ні".

Зеленський про вибір між НАТО і ядерною зброєю

Коментуючи пункт "плану перемоги", який стосується запрошення України до Північноатлантичного альянсу (НАТО), Президент зауважив, що Києву потрібні реальні гарантії безпеки.

Він нагадав, що Україна вже має негативний досвід Будапештського меморандуму, за яким відмовилась від ядерної зброї в обмін на гарантії територіальної цілісності і суверенітету, але який так і не був виконаний підписантами.

"В розмові з Дональдом Трампом (який є кандидатом в президенти США. - Ред.) я йому сказав: у нас виходить так, який же вихід? Або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО ми не знаємо сьогодні дієвих альянсів. Країни НАТО сьогодні не в війні, країни НАТО не воюють. В країнах НАТО люди всі живі, слава Богу. І тому ми і обираємо НАТО, не ядерну зброю", - зазначив Зеленський.