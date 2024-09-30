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Бербок - за постачання Києву далекобійних ракет

Олександра Іванова | Євгенія Наконечна
30 вересня 2024 р.

За словами очільниці МЗС Анналени Бербок, у правлячій коаліції ФРН немає єдності щодо питання постачання далекобійних ракет Києву. Зокрема, канцлер ФРН Шольц виступає проти цього.

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у Нью-Йорку
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок Фото: Michael Kappeler/picture alliance/dpa

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) підтримує ідею поставок Україні Заходом далекобійних ракет для самооборони, навіть з огляду на те, що канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) займає з цього питання іншу позицію. Це випливає із заяв, зроблених нею під час передачі Bericht aus Berlin телеканалу ARD у неділю, 29 вересня.

"Я завжди говорила, що вони (далекобійні ракети. - Ред.) відіграють важливу роль, особливо для подолання мінного поясу на сході України", - нагадала політик із партії "Зелені". На запитання про можливість постачання Києву з Німеччини інших видів озброєння вона наголосила, що вже чітко висловила свою думку щодо цього, однак у канцлера ФРН Олафа Шольца - інша позиція. "А в коаліції - у демократичній коаліції відбувається так, що, якщо партнери не можуть домовитися про один пункт, ми не можемо це підтримати (постачання далекобійної зброї в Україну. - Ред.), - вказала Бербок. - Тоді це роблять американці, і британці, і французи".

Бербок укотре висловилася за продовження Німеччиною військової допомоги Україні. Особливо важлива ця підтримка з огляду на можливість повернення в Білий дім США експрезидента країни Дональда Трампа після виборів, аргументувала вона. На що можна було покластися щодо Трампа, то це "те, що події наступного дня були абсолютно непередбачувані", заявила Бербок у зв'язку з цим.

Президент України Володимир Зеленський наполегливо вимагає від західних країн дозволити Києву використовувати надану зброю для ударів по об'єктах у Росії, розташованих за сотні кілометрів від українського кордону. Для цього США мали б дозволити використання ракет ATACMS, а Великобританія - крилатих ракет Storm Shadow. Німецько-шведські крилаті ракети TAURUS теоретично могли б досягти Москви - однак постачати таку зброю Києву Олаф Шольц відмовився.

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