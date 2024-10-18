У Києві чекають делегацію США з відгуком про "план перемоги"

В Україні очікують делегацію Білого дому з фідбеком щодо "плану перемоги", представлений у Вашингтоні, заявив Володимир Зеленський. Він також зазначив, що "ми ближче до НАТО зі Сполученими Штатами, ніж колись були".

Після представлення українськими посадовцями "плану перемоги" представникам адміністрації президента США Джо Байдена, в Україні очікують делегацію Білого дому для подальших дискусій, повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю українським медіа у п'ятницю, 18 жовтня.

"Щодо фідбеку - я чекаю команду Білого дому в Україні і найближчим часом вона буде тут з тими чи іншими відповідями", - зазначив він.

Зеленський також розповів, що під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом 16 жовтня був не лише анонсований новий пакет допомоги, "а ми також домовились, це є також частиною плану, що будемо отримувати дуже швидко, зараз раз на два-три тижні" нові надходження озброєнь.

"Пакети будуть, я думаю, великі, від пів мільярда до 750 мільйонів. І, я думаю, це буде достатньо швидкий процес. Це для нас дуже важливо, на що і розрахований "план перемоги", щоб у найближчі місяці, жовтень-грудень, максимально посилити Україну", - додав Зеленський.

Зеленський про запрошення України в НАТО: Скепсис залишився у німців

Також президент зауважив, що саме від США залежить "достатньо складне питання" запрошення України у Північноатлантичний альянс (НАТО), що також є частиною "плану перемоги". "Я вважаю, що ми ближче до НАТО зі Сполученими Штатами, ніж колись були. Набагато ближче", - зазначив Зеленський.

Водночас він зауважив, що у питанні запрошення в Альянсу "скепсис залишився у німців". Натомість президент Франції Еммануель Макрон, на думку Зеленського, не лише підтримуватиме, але і лобіюватиме запрошення України.

Українська бригада завершить підготовку у Франції до грудня

Загалом президент України охарактеризував зустріч із представниками Франції в рамках представлення "плану перемоги", як "дуже позитивну". За його словами, Франція вже випереджає всі інші країни в питанні посилення і укомплектування українських бригад.

"Частиною плану є посилення наших бригад (…). Міністр оборони Рустем Умєров разом із президентом Франції були там, де комплексується і тренується наша бригада у Франції. До кінця листопада бригада буде в Україні", - розповів Зеленський.

9 жовтня президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що у його країні проходять підготовку 2300 українських військових. "Бригада Анни Київської буде навчена та оснащена завдяки солідарності Франції", - зазначив він тоді.