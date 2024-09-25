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Зеленський: Франція підготує і оснастить українську бригаду

Валерій Сааков
25 вересня 2024 р.

Франція вишколить цілу українську бригаду, повідомив Зеленський після зустрічі з Макроном. У Парижі кажуть, що Макрон підтримує "мирний план" Зеленського.

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Володимир Зеленський і Еммануель Макрон у Парижі
Володимир Зеленський і Еммануель Макрон у Парижі, лютий 2023 рокуФото: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Президент України Володимир Зеленський провів у середу, 25 вересня, зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном на полях 79-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Як повідомив український лідер у своєму Telegram-каналі, під час зустрічі він з детально розповів Макрону про ситуацію на полі бою та потреби Сил оборони України.

"Ми обговорили подальше посилення української системи ППО та навчання військових. Франція підготує та оснастить українську бригаду. Дякую за це рішення", - повідомив Зеленський.

Макрон заявив про підтримку "мирного плану" Зеленського

Про зустріч Макрона й Зеленського повідомила також і пресслужба Єлисейського палацу. Згідно з повідомленням, французький президент нагадав, що "безпека України є невід'ємною частиною європейської безпеки".

"Макрон підтвердив рішучість Франції підтримувати Україну настільки інтенсивно і довго, наскільки це буде необхідно для перемоги у загарбницькій війні Росії, розв'язаній проти України", - повідомила пресслужба французького президента.

На тлі цього Макрон наголосив на "невід'ємному праві України захищати себе та захищати своїх громадян". Також французький президент наголосив на підтримці Францією "мирного плану" Зеленського.

Деталей домовленості щодо підготовки та оснащення бригади ЗСУ пресслужба Єлисейського палацу у повідомленні не наводить.

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