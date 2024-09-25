Столтенберг обіцяє далі працювати над вступом України в НАТО

Попри відвід з посади генсека НАТО, Столтенберг пообіцяв Зеленському і надалі працювати над тим, аби наблизити день вступу України в Альянс. Зеленський подякував Столтенбергу за зроблене для України.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг зустрівся в Нью-Йорку з президентом України Володимиром Зеленським. В дописі у соцмережі X у середу, 25 вересня, генсек НАТО наголосив, що зустріч була "важливою".

"Ми погоджуємося з тим, що майбутнє України в НАТО. Ми і надалі спільно працюватимемо, щоб наблизити той день і допомогти Україні перемогти в її боротьбі за свободу", - написав Столтенберг.

Зеленський подякував Столтенбергу за підтримку України і згадав нагальні оборонні потреби

Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, також прокоментував зустріч зі Столтенбергом. "Подякував йому за підтримку України протягом усього часу його перебування на посаді генерального секретаря Альянсу та за його зусилля, спрямовані на об'єднання світу для допомоги Україні та зміцнення нашої армії", - написав Зеленський у пості в соцмережі X.

За словами Зеленського, під час зустрічі обговорювалися як зусилля для майбутнього запрошення України до Альянсу, так і питання посилення обороноздатності України, зокрема її протиповітряної оборони. До допису додано й фрагменти відеозапису самої зустрічі.

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Крім того, як повідомила пресслужба Офісу президента України, український лідер висловив подяку за два останні саміти НАТО, "які наблизили Україну до Альянсу". Також Володимир Зеленський наголосив на важливості вчасно реалізувати всі домовленості Вашингтонського саміту НАТО. Йдеться, зокрема, про те, щоб держави-члени виконали свої зобов’язання щодо виділення 40 мільярдів євро на наступний рік, наголошується у повідомленні пресслужби.

Столтенберг залишає посаду генсека НАТО

Нагадаємо, що вже 1 жовтня Єнс Столтенберг залишає пост генсека НАТО - його наступником буде експрем'єр Нідерландів Марк Рютте.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Столтенберг очолить Мюнхенську конференції з безпеки.