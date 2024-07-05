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Столтенберг сподівається на вступ України в НАТО до 2034

Анастасія Шепелева | Ася Міллер
5 липня 2024 р.

Генсек НАТО перед самітом у Вашингтоні не виключив розширення Альянсу в найближчі 10 років, висловивши надію на членство України.

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Президент України Володимир Зеленський і генсек НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі, 27 червня 2024 року
Володимир Зеленський і Єнс СтолтенбергФото: Ukrainian Presidency/abaca/picture alliance

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг сподівається, що в найближчі 10 років Україна стане членом НАТО. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому інформаційному агентству dpa, витяги з якого опубліковані в п'ятницю, 5 липня.

Столтенберга запитали про можливе розширення Альянсу протягом десятиліття. "Я дуже сподіваюся, що Україна стане союзником", - відповів він.

Напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня, генсек також закликав до нарощування військової допомоги Збройним силам України (ЗСУ). За його словами, чим сильнішою буде ця підтримка, тим швидше може закінчитися війна, розв'язана Росією проти України.

Столтенберг зауважив, що президент РФ Володимир Путін реалізує в Україні стратегію затягування часу, сподіваючись послабити рішучість Заходу. "Путін вважає, що зможе пересидіти нас. Ми повинні переконати його в тому, що він не зможе пересидіти нас, і тоді це створить умови для закінчення війни", - зазначив генсек.

Що саміт НАТО запропонує Україні замість членства

Столтенберг уже говорив, що на саміті в США запрошення в НАТО Україна не отримає.

Натомість лідери країн Альянсу мають зобов'язатися на саміті надати Україні 40 мільярдів євро військової допомоги в 2025 році.

Також на саміті очікується створення "місії" НАТО для координації допомоги ЗСУ в довгостроковій перспективі.

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