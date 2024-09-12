Столтенберг стане новим главою Мюнхенської конференції - ЗМІ

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг стане новим головою Мюнхенської конференції з безпеки, повідомило в четвер, 12 вересня, видання Politicо з посиланням на інформоване джерело.

Столтенберг заступить на місце Крістофа Гойсґена (Christoph Heusgen) - німецького дипломата, який керував конференцією протягом останніх двох років.

Колишній багаторічний керівник Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger) залишиться президентом ради фонду Мюнхенської конференції.

"Ця посада покладає на Столтенберга, колишнього прем'єр-міністра Норвегії, відповідальність за важливу трансатлантичну інституцію в період підвищеного занепокоєння щодо напрямку війни в Україні та майбутнього НАТО після президентських виборів у США в листопаді", - зазначає видання.

Столтенберг є генсеком НАТО з 2014 року. На цій посаді з 1 жовтня його замінить колишній прем'єр Нідерландів Марк Рютте.

Про майбутнє призначення Столтенберга главою Мюнхенської конференції пишуть з посиланням на джерела і німецькі видання Der Spiegel і Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Підтверджують це і співрозмовники міжнародних інформаційних агенцій dpa та Reuters. Офіційно інформація поки що не підтверджена.

Мюнхенська безпекова конференція

Мюнхенська конференція впродовж десятиліть є центральним міжнародним форумом для дебатів щодо тем, пов'язаних з безпековою політикою. Вона проводиться в Німеччині щороку в лютому, розпочинаючи з 1963 року.

У 2022 році, через кілька днів після проведення конференції в Мюнхені, де обговорювалась підтримка України, Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Відтоді українські представники використовують цю платформу, щоб закликати західних лідерів прискорити та збільшити військову допомогу Збройним силам України (ЗСУ).