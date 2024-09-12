  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаЄвропа

Столтенберг стане новим главою Мюнхенської конференції - ЗМІ

Ольга Журавльова
12 вересня 2024 р.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заступить на місце німецького дипломата Крістофа Гойсґена.

https://p.dw.com/p/4kZ5i
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Єнс Столтенберг очолить Мюнхенську безпекову конференціюФото: Andrew Harnik/Getty Images

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг стане новим головою Мюнхенської конференції з безпеки, повідомило в четвер, 12 вересня, видання Politicо з посиланням на інформоване джерело. 

Столтенберг заступить на місце Крістофа Гойсґена (Christoph Heusgen) - німецького дипломата, який керував конференцією протягом останніх двох років.

Колишній багаторічний керівник Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger) залишиться президентом ради фонду Мюнхенської конференції.

"Ця посада покладає на Столтенберга, колишнього прем'єр-міністра Норвегії, відповідальність за важливу трансатлантичну інституцію в період підвищеного занепокоєння щодо напрямку війни в Україні та майбутнього НАТО після президентських виборів у США в листопаді", - зазначає видання.

Столтенберг є генсеком НАТО з 2014 року. На цій посаді з 1 жовтня його замінить колишній прем'єр Нідерландів Марк Рютте.

Про майбутнє призначення Столтенберга главою Мюнхенської конференції пишуть з посиланням на джерела і німецькі видання Der Spiegel і Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Підтверджують це і співрозмовники міжнародних інформаційних агенцій dpa та Reuters. Офіційно інформація поки що не підтверджена.

Мюнхенська безпекова конференція

Мюнхенська конференція впродовж десятиліть є центральним міжнародним форумом для дебатів щодо тем, пов'язаних з безпековою політикою. Вона проводиться в Німеччині щороку в лютому, розпочинаючи з 1963 року.

У 2022 році, через кілька днів після проведення конференції в Мюнхені, де обговорювалась підтримка України, Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Відтоді українські представники використовують цю платформу, щоб закликати західних лідерів прискорити та збільшити військову допомогу Збройним силам України (ЗСУ).

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Столтенберг: Україні треба дозволити бити по РФ західною зброєю

Столтенберг: Україні треба дозволити бити по РФ західною зброєю

Союзникам України настав час подумати, чи не зняти "деякі з обмежень" на використання нею західної зброї, заявив генсек НАТО.
Політика25 травня 2024 р.
Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг

Столтенберг: Союзники по НАТО не надають Україні досить боєприпасів

Столтенберг: Союзники по НАТО не надають Україні досить боєприпасів

Країни НАТО мають змогу надавати набагато більше військової допомоги Україні, але для цього потрібна політична воля, заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.
Політика14 березня 2024 р.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Дозвіл бити по території РФ: генсек НАТО відкинув погрози Путіна

Дозвіл бити по території РФ: генсек НАТО відкинув погрози Путіна

Єнс Столтенберг заявив про право України на самооборону після того як США дозволили ЗСУ наносити удари американською зброєю по цілях у Росії на кордоні з Харківською областю.
Конфлікти31 травня 2024 р.
Більше публікацій