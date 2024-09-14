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Столтенберг: Для завершення війни потрібен буде діалог з РФ

Максим Сидоржевський
14 вересня 2024 р.

Можливий діалог з Росією повинен базуватися "на українській силі" та бути поєднаний "з обороною і стримуванням", переконаний генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Єнс Столтенберг бачить вихід з війни у переговорахФото: ROBERTO SCHMIDT/AFP via Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що для закінчення війни Росії проти України потрібні будуть переговори з РФ. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, опублікованому в суботу, 14 вересня.

"Зрозуміло одне: для того, щоб закінчити цю війну, в якийсь момент діалог з Росією має бути відновлений. Але він має базуватися на українській силі", - наголосив Столтенберг.

Він зауважив, що вірить в діалог з РФ, але цей діалог повинен бути поєднаний "з обороною і стримуванням".

"Ми повинні бути сильними, щоб вести змістовний діалог. Звичайно, зараз простір для цього набагато менший, майже відсутній, порівняно з 2014 роком (коли відбулася анексія Криму та вторгнення РФ на Схід України. - Ред.)", - вважає генсек НАТО.

"Якби Україна була сильнішою, поріг для нападу був би вищим"

Відповідаючи на запитання про те, що можна або потрібно було зробити по-іншому, щоб запобігти повномасштабній війні Росії проти України, Столтенберг відповів, що шкодує, що "союзники по НАТО і саме НАТО не зробили більше для зміцнення України раніше".

"Якби Україна була сильнішою у військовому плані, поріг для нападу Росії був би вищим. Чи був би він достатньо високим, сказати неможливо", - зазначив він, додавши, що країни НАТО "могли б зробити набагато більше" для зміцнення обороноздатності України.  "Зараз ми озброюємо Україну, яка у війні, тоді ми могли б озброїти Україну, щоб запобігти війні", - підсумував Столтенберг.

12 вересня ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що після завершення повноважень генсека НАТО Столтенберг стане новим головою Мюнхенської конференції з безпеки. Він має замінити на цій посаді Крістофа Гойсґена (Christoph Heusgen) - німецького дипломата, який керував конференцією протягом останніх двох років. Столтенберг є генсеком НАТО з 2014 року. На цій посаді з 1 жовтня його замінить колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

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