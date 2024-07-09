Зеленський прибув у США на саміт НАТО

Президент України Володимир Зеленський прибув у Вашингтон на саміт Альянсу, який проходитиме 9-11 липня, та розповів про свої очікування від нього.

Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським у вівторок, 9 липня, прибула до США для участі в саміті Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Як повідомляє державне інформаційне агентство "Укрінформ", вранці президент і перша леді Олена Зеленська поклали вінок до Меморіалу жертв Голодомору у Вашингтоні. Зеленський також поспілкувався з місцевою громадою українців. Зокрема, він подякував їм за активну підтримку й за те, що у США "не забувають про Україну, а це дає сигнал європейським державам зберігати єдність". Президент також висловив вдячність українцям США за сприяння наближенню України до НАТО. "І це обов'язково станеться", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, як російський ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" вплине на допомогу Україні з боку Заходу, Зеленський сказав: "На полях НАТО у нас очікується багато двосторонніх зустрічей. Пріоритетом є забезпечення системами протиповітряної оборони. І президент США Джо Байден, й інші лідери можуть бути більш рішучими, ніж це було до цього".

Dpa анулювало новину про головних противників України в НАТО

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що на саміті в США запрошення в Альянс Україна не отримає. Натомість очікується, що лідери країн-членів зобов'яжуться гарантувати їй на наступний рік 40 мільярдів євро військової допомоги та створять новий формат координації допомоги в довгостроковій перспективі.

Тим часом німецьке інформаційне агентство dpa повідомило, що президент Франції Еммануель Макрон перед прибуттям на саміт заявив, що головними противниками вступу України в Альянс є США та Німеччина - саме ці дві країни чинять "сильний спротив" її запрошенню в організацію. Однак згодом агенція анулювала новину, бо коментарі не були зроблені самим Макроном, а нову версію вирішило не подавати.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), виступаючи перед самітом, запевнив Україну в довгостроковій підтримці проти російської агресії та вкотре пообіцяв "бути поруч стільки, скільки потрібно". Він додав, що Росії не варто розраховувати на те, що вона "пересидить цю війну і дочекається, поки підтримка України ослабне". Питання членства України в НАТО Шольц не коментував.

Своєю чергою Зеленський днями визнав, що у партнерів немає єдності щодо запрошення України в НАТО. "Білий дім не готовий нам дати запрошення. Вони про це говорять відкрито. І це говорить президент Байден. А Дональд Трамп говорить, що і війна могла б не початись, якби не НАТО. Тобто ми чуємо думки обох партій США. Це говорить про те, що всі не бачать Україну сьогодні в НАТО. На жаль. Я вважаю, що це політика "крок вперед, два назад". Я не вважаю, що це політика лідерів світу. Це обережні кроки. Якщо США бояться дратувати Путіна, а саме через це нас туди не запрошують, то ми просимо наших стратегічних партнерів - США - дати нам максимально все те, що допоможе захиститися", - сказав він.