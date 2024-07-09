ISW: Росія поширює фейки щодо свого удару по "Охматдиту"

Російські пропагандисти поширюють фейки, що в дитячій лікарні у Києві лікувалися військові, і в неї влучила ракета української ППО, ідеться у звіті Інституту вивчення війни.

Російські чиновники та пропагандисти поширюють дезінформацію, намагаючись таким чином зняти з себе відповідальність за обстріл дитячої лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. Про це ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські чиновники та пропагандисти намагаються зняти з себе відповідальність за удар по дитячій лікарні "Охматдит", висуваючи неправдиві заяви про ракети та стан лікарні - всупереч наявним доказам", - заявили аналітики.

ISW з посиланням на український Центр протидії дезінформації вказав на те, що різні російські пропагандистські джерела розповсюджують неправдиві заяви про те, що Україна використовує частину або всю лікарню для лікування поранених українських солдатів, що в лікарні зберігаються ракети, і що сам удар по "Охматдиту" нанесли українські ракети протиповітряної оборони, а не ракета РФ.

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Фейк про українську ракету ППО

Найбільш поширеною тезою росіян є та, що в дитячу лікарню влучила українська ракета протиповітряної оборони (ППО).

Так, міністерство оборони Росії заявило, що наявні відеоматеріали "чітко підтверджують", що падіння українських зенітних ракет завдало шкоди цивільним об'єктам у Києві, ймовірно, маючи на увазі "Охматдит", а не інший столичний медзаклад, який, за визнанням українських офіційних осіб, був пошкоджений уламками ракети, що впала.

Також російські джерела широко розповсюдили відеозапис і зображення ракети за секунду до того, як вона влучила в "Охматдит", а деякі блогери навіть опублікували пости, в яких стверджували, що це була саме українська ракета ППО, а не російська Х-101.

Але, як наголошують аналітики ISW, "траєкторія польоту ракети на відео та видимий турбореактивний двигун під її корпусом збігаються з траєкторією польоту російської ракети Х-101 і не підтверджують твердження, що це був перехоплювач ППО, так само, як і те, що ракета не виглядає пошкодженою перехоплювачами ППО".

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У звіті Інститут вивчення війни посилається на повідомлення Служби безпеки України (СБУ) про те, що серійні номери компонентів ракети збігаються з серійними номерами інших російських Х-101, запущених по Україні.

ISW також вказує, що деякі російські блогери стверджували, що РФ намагалася завдати удару по заводу "Артем", розташованому приблизно за 1,6 кілометра на північ від "Охматдиту", але насправді під час атаки по заводу "Артем" влучили інші російські ракети.