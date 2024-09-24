Bloomberg: На Заході стримано сприймають "план перемоги"

Представлений Володимиром Зеленським "план перемоги" не містить жодних реальних несподіванок для Заходу і не може принести зламу у війну, пише Bloomberg.

Західні чиновники не очікують багато від "плану перемоги" президента України Володимира Зеленського, який він має представити під час нинішнього візиту до США. Про це в вівторок, 24 вересня, написало американське видання Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Так, один з неназваних співрозмовників видання, який знайомий з перебігом розмов Зеленського з іноземними лідерами, визнав, що так званий "план перемоги" Зеленського не містить жодних реальних несподіванок, тож він не принесе великого зламу у війні Росії проти України.

Інший посадовець, на якого посилається видання, назвав цей план Зеленського "списком побажань".

Представник щонайменше однієї з західних держав "припустив, що настав час для нового раунду контактів" з президентом Росії Володимиром Путіним - чи то з боку Зеленського, чи то з боку інших країн, сказали Bloomberg обидва посадовці. Одне з джерел зазначило, що, хоча партнери прагнуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, однак Зеленському доведеться прояснити, яким може бути майбутня мирна угода.

Така песимістична оцінка представленого Зеленським плану свідчить про поглиблення почуття песимізму серед країн, які є партнерами України, оскільки війна тягнеться ось уже третій рік, зазначає Bloomberg. Ще одним фактором, який негативно позначається на очікуваннях партнерів, є те, що вони побоюються ослаблення підтримки України в разі перемоги на виборах президента Дональда Трампа, адже самі вибори відбудуться вже за півтора місяця, зазначає видання.

Тим часом самі західні країни дедалі більше непокоїть нарощування Росією виробництва озброєнь та її плани збільшувати оборонні видатки в наступному році.

Єрмак назвав запрошення України до НАТО важливою частиною "плану перемоги"

Тим часом раніше цього дня керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що запрошення України до НАТО є важливою частиною "плану перемоги". Відповідну заяву Єрмак зробив під час виступу в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку

"Запрошення України до НАТО є частиною плану перемоги. Я так само закликав партнерів не зважати на погрози щодо ескалації з боку РФ", - сказав Єрмак, якого цитує пресслужба ОП .

На думку Єрмака, той план, який Зеленський презентує у Сполучених Штатах Америки, містить чітке бачення кроків, "які необхідно зробити для забезпечення справедливого й тривалого миру" та містить як військову, так і дипломатичну стратегії.

