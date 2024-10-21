Міністр оборони США Ллойд Остін несподівано прибув в Україну

За два тижні до виборів американського президента глава Пентагону зустрінеться в Києві з президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб обговорити військові потреби ЗСУ.

У понеділок, 21 жовтня, до України прибув з неанонсованим візитом міністр оборони США Ллойд Остін.

Як зауважує міжнародна агенція Reuters, четвертий візит в Україну на посаді Остін здійснює за два тижні до виборів президента США.

За даними американського телеканалу CNN, у Києві він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб обговорити потреби Збройних сил України (ЗСУ).

Як повідомлялося, 18 жовтня Зеленський розповів, що після представлення "плану перемоги" президенту США Джо Байдену в Україні очікують делегацію Білого дому для подальших дискусій.