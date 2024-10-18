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Байден у Берліні закликав не послаблювати підтримку України

Дмитро Шварц
18 жовтня 2024 р.

Президент США Джо Байден під час візиту до Німеччини закликав союзників по НАТО продовжувати підтримувати Україну.

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Президенти США Джо Байден (л) та Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у Берліні 18 жовтня 2024 року
Президенти США Джо Байден (л) та Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у Берліні 18 жовтня 2024 року Фото: Markus Schreiber/AP/picture alliance

Президент США Джо Байден під час візиту до Німеччини в п'ятницю, 18 жовтня, закликав союзників по НАТО продовжувати підтримувати Україну в її війні проти Росії. За його словами, західні союзники повинні "продовжувати нашу підтримку ... доти, поки Україна не здобуде справедливий і стійкий мир".

"Ми прямуємо до дуже важкої зими. Ми не можемо опускати руки", - наголосив Байден у Берліні.

Цього дня президент США уже зустрівся з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) та має провести переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz), президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером.

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Можливе припинення вогню у Секторі Гази   

Очікується, що Байден і європейські лідери обговорять не тільки ситуацію в Україні, а й поновлять заклики до припинення вогню в Секторі Гази після того, як Ізраїль ліквідував лідера ХАМАСу Яхью Сінвара. Президент США заявив,  що ця операція усунула ключову перешкоду на шляху до перемир'я в Газі і звільнення ізраїльських заручників. 

Байден привітав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, але також сказав, що хотів би "обговорити шлях" до звільнення заручників і "закінчення цієї війни раз і назавжди". "Зараз є можливість для "наступного дня" в Газі без влади ХАМАСу і для політичного врегулювання, яке забезпечить краще майбутнє як для ізраїльтян, так і для палестинців", - сказав він.

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