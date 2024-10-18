Байден у Берліні закликав не послаблювати підтримку України

Президент США Джо Байден під час візиту до Німеччини закликав союзників по НАТО продовжувати підтримувати Україну.

Президент США Джо Байден під час візиту до Німеччини в п'ятницю, 18 жовтня, закликав союзників по НАТО продовжувати підтримувати Україну в її війні проти Росії. За його словами, західні союзники повинні "продовжувати нашу підтримку ... доти, поки Україна не здобуде справедливий і стійкий мир".

"Ми прямуємо до дуже важкої зими. Ми не можемо опускати руки", - наголосив Байден у Берліні.

Цього дня президент США уже зустрівся з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) та має провести переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz), президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером.

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Можливе припинення вогню у Секторі Гази

Очікується, що Байден і європейські лідери обговорять не тільки ситуацію в Україні, а й поновлять заклики до припинення вогню в Секторі Гази після того, як Ізраїль ліквідував лідера ХАМАСу Яхью Сінвара. Президент США заявив, що ця операція усунула ключову перешкоду на шляху до перемир'я в Газі і звільнення ізраїльських заручників.

Байден привітав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, але також сказав, що хотів би "обговорити шлях" до звільнення заручників і "закінчення цієї війни раз і назавжди". "Зараз є можливість для "наступного дня" в Газі без влади ХАМАСу і для політичного врегулювання, яке забезпечить краще майбутнє як для ізраїльтян, так і для палестинців", - сказав він.