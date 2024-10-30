США: Кілька тисяч військових з КНДР рухаються у бік Курщини

За даними міністерства оборони США, певна кількість військових з КНДР уже перебувають у Курській області РФ. Якщо вони перетнуть кордон України, остання має завдати удару у відповідь, заявив президент США Джо Байден.

За даними міністерства оборони США, кілька тисяч військових з КНДР рухаються в напрямку Курської області РФ, невелика кількість - уже там. Про це у вівторок, 29 вересня, повідомив речник міністерства оборони США Патрік Райдер.

"Ми як і раніше стурбовані тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бою або для підтримки бойових дій проти українських військ у Курську", - сказав Райдер, цитує Reuters. Водночас, за його словами, у Пентагоні не можуть підтвердити, що північнокорейські війська перебувають безпосередньо на території України.

За даними Пентагону, є ознаки, що свідчать про те, що Росія може задіяти військових з КНДР як піхоту.

Байден: Україна має вдарити по військових з КНДР, якщо ті перетнуть її кордон

Водночас президент США Джо Байден заявив, що Україна має завдати удару у відповідь, якщо північнокорейські війська перетнуть її кордон. "Якщо вони перетнуть кордон в Україну, то так", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів про це.

Президент США також висловив стурбованість присутністю північнокорейських військових у Курській області Росії.

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Пентагон: Північна Корея відправила близько 10 тисяч солдатів

Раніше в міноборони США повідомили, що, за їхніми даними, чисельність військових, перекинути з КНДР в Росію, становить близько 10 тисяч людей. Деякі з цих солдатів уже перемістилися ближче до України, повідомила речниця міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

Водночас вона наголосила на відсутності жодних обмежень на використання зброї, наданої США, для протидії їм. "Якщо ми бачимо, що війська КНДР наближаються до лінії фронту, це означає, що вони є спільниками у війні. КНДР має це врахувати", - заявила Сінгх.

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