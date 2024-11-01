США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін повідомив, що найближчим часом США оголосять виділення наступного пакета військової допомоги Києву. Відповідну заяву очільник Пентагону зробив увечері четверга, 31 жовтня, під час спільної пресконференції з держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністрами оборони й закордонних справ Південної Кореї.

На думку Остіна, присутність на території РФ північнокорейських військових свідчать про наміри президента РФ Володимира Путіна й надалі вести загарбницьку війну проти України.

За останніми оцінками США, близько 10 тисяч військових з КНДР були переміщені на схід Росії для навчання. Близько восьми тисяч з них вже перебувають у Курській області, наголосив Остін. "Ми поки не бачимо, щоб ці війська були задіяни в бойових діях проти українських сил, але ми очікуємо, що ці північнокорейські солдати долучаться до боїв проти України у найближчі дні", - сказав він.

Що увійде в новий пакет оборонної допомоги?

Остін наголосив, що США і надалі нарощуватимуть безпекову допомогу Україні за дорученням президента США Джо Байдена, зокрема і шляхом виділення нового пакета військової допомоги.

"Він міститиме артилерію, протиповітряну оборону, бронетехніку, боєприпаси та інші важливі засоби", - уточнив Остін. Виділення цього пакета США оголосять "найближчими днями", додав американський урядовець.

Держсекретар США Ентоні Блінкен також підтвердив готовність Вашингтона уже невдовзі надати новий пакет військової допомоги для України.

Нагадаємо, останній американський пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів Ллойд Остін оголосив 21 жовтня під час свого візиту до Києва.

