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Зеленський про $20 млрд: Це те, що справді підтримає нас

Роман Губа
24 жовтня 2024 р.

США ухвалили рішення надати Україні 20 мільярдів доларів позики, яка виплачуватиметься за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів.

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Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден (архівне фото)
Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден (архівне фото)Фото: Kevin Lamarque/REUTERS

Президент України Володимир Зеленський подякував США та усій "Великій сімці" "(G7) за рішення виділити Україні 20 мільярдів доларів кредиту, який погашатиметься за рахунок прибутків від заморожених російських активів, наголосивши, що важливо реалізувати це рішення до кінця 2024 року.

"Є зараз важлива новина зі Сполучених Штатів: Америка ухвалила рішення надати 20 мільярдів доларів. Це гроші, які забезпечені замороженими російськими активами. Частина рішення G7 про 50 мільярдів доларів для України - для нашого захисту, для нашої стійкості. Це те, що справді підтримає нас. І важливо реалізувати це вже цього року. Дякую Сполученим Штатам, дякую всій "Групі семи", - заявив Зеленський у зверненні від середи, 23 жовтня.

Як наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, ці гроші "підуть на найважливіші фінансові потреби України у 2025 році". "Завдяки цій допомозі наші союзники створюють міцний фундамент для економічної та фінансової стійкості України", - написав він у Telegram.

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Байден: Ці позики підтримають Україну, не обтяжуючи платників податків

Президент США Джо Байден, оголошуючи про рішення надати Україні 20 мільярдів доларів позики, нагадав, що знерухомлені російські активи, за рахунок прибутків від яких виплачуватиметься кредит, залишатимуться такими, "доки Росія не припинить свою агресію та не заплатить за шкоду, якої вона завдала Україні".

"Україна може отримати необхідну допомогу зараз, не обтяжуючи платників податків. Ці позики підтримають народ України, який захищає та відбудовує свою країну. І наші зусилля дають чітко зрозуміти: тирани відповідатимуть за шкоду, якої заподіяли, - йдеться у заяві Байдена, оприлюдненій на сайті Білого дому. - Росія не переможе у цьому конфлікті. Переможе народ України".

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