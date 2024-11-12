Форум у Берліні: Трамп - не привід зупиняти допомогу Україні

Заява Дональда Трампа про його намір швидко зупинити війну в Україні може означати й нарощування військової допомоги Києву, говорили учасники урядової міжнародної конференції в Берліні.

"Німеччина залишається на боці України незалежно він результату виборів у США", - заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на відкритті зовнішньополітичної конференції Berliner Forum Außenpolitik. Такі представницькі міжнародні конференції проводить щороку німецький Фонд імені Кербера (Körber-Stiftung).

Анналена Бербок з партії "Союз-90 / Зелені" відкривала форум уже втретє і, вірогідно, востаннє. Після розвалу правлячої "світлофорної коаліції" Олафа Шольца (Olaf Scholz) на Німеччину чекають на початку 2025 року дострокові парламентські вибори. За їхніми результатами сформують новий уряд, в якому міністрів від Зелених, швидше за все, вже не буде. Крім війни Росії проти України, темою на форумі Фонду імені Кербера також була політична криза в Німеччині.

Глава МЗС Німеччини: Німецька допомога Києву від Трампа не залежить

Анналена Бербок, однак, не втрачає оптимізму: "Ми вже натреновані в тому, що стосується криз. За однією кризою наступного дня приходить нова. І все ж таки я вважаю, що стакан не наполовину порожній, а наполовину повний".

Анналена Бербок з мешканцями Ягідного на Чернігівщині, котре пережило російську окупацію, 5 листопада 2024 року Фото: Jörg Blank/dpa/picture alliance

У день президентських виборів у США Бербок побувала в селі Ягідне на Чернігівщині, котре пережило російську окупацію у лютому та березні 2022 року. Вона поспілкувалась з місцевими мешканцями, котрих російські окупанти чотири тижні протримали в підвалі сільської школи без їжі, води та опалення, і дійшла висновку, що німецька допомога для України не може залежати від результатів американських виборів і рішень, котрі ухвалюватиме їхній переможець. І, за її словами, в Німеччині навряд чи є ще одна тема, до якої німці ставляться настільки ж одностайно.

Дві третини німців виступають за збільшення витрат на оборону

Справді, згідно з опитуванням The Berlin Pulse, що його Фонд імені Кербера традиційно проводить напередодні свого зовнішньополітичного форуму, частка німців, котрі виступають за продовження військової допомоги з боку Німеччини для України, хоча й скоротилась у порівнянні з минулим роком на 9 відсоткових пунктів, але й надалі становить більшість у 57%.

82% опитаних (+ 6%) вважають, що Росія представляє собою воєнну загрозу для Німеччини. На цьому тлі не дивує, що половина німців називає правильною пропозицію міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius) збільшити витрати на оборону до 3-3,5% ВВП (замість передбачених у НАТО 2%), а 15% респондентів вважають навіть таку частку недостатньою для гарантування безпеки країни.

Генсек ВДП: Україні потрібні не гроші, а ракети TAURUS

Росія, продовжила Анналена Бербок, намагається довести, що підтримка України послаблюється, але, заявила вона, це не так. Генеральний секретар ліберальної ВДП Біджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai), який також виступив на форумі, категорично відкинув твердження, що німецька правляча коаліція розвалилася через те, що голова цієї партії, міністр фінансів Крістіан Лінднер (Christian Lindner) був проти виділення Україні додаткових трьох мільярдів євро в бюджеті на 2025 рік.

Коли на засіданні коаліційної комісії ввечері минулої середи, 6 листопада, мова зайшла про три мільярди євро для України, розповів Джир-Сарай, ліберали заявили, що знайти таку суму за рахунок економії на інших витратних статтях бюджету - не проблема.

Біджан Джир-Сарай: Україні потрібні TAURUS, а не гроші Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance

Але канцлер, за його словами, хотів будь-що взяти додаткові кредити, скасувавши для цього закладене в конституцію країни так зване "боргове гальмо". Крім того, зауважив генсек ВДП, в актуальній ситуації Україні потрібні не стільки додаткові три мільярди, а та зброя, яку Київ давно просить у Німеччини - наприклад, крилаті ракети TAURUS, але канцлер, як і раніше, відповів відмовою.

Про удари в глиб території Росії

Анналена Бербок, до речі, теж дала зрозуміти, що підтримує ідею передачі Україні дальнобійної зброї, яка здатна вражати військові цілі в глибині території Росії. Розповідаючи про своє відвідування Харкова, в 30-ти кілометрах від російського кордону, вона сказала, що, враховуючи короткий час підльоту ракет, котрі запускаються з території Росії, сигнал повітряної тривоги часто запізнюється.

У Харкові після чергового російського ракетного обстрілу Фото: Vitalii Hnidyi/REUTERS

"Це означає, Україна не може чекати, поки російські ракети перелетять через її кордон, - заявила Бербок. - Єдина успішна стратегія оборони таких великих міст, як Харків, полягає в тому, щоб взагалі не допускати запуску цих ракет і дронів".

Як Трамп може зупинити війну в Україні

Зовнішньополітичний експерт фракції СДПН у Бундестазі Нільс Шмід (Nils Schmid) не взявся прогнозувати, як поводитиме себе Дональд Трамп щодо України - чи піде він на угоду з Путіним на шкоду Києву, чи навпаки збільшить американську військову присутність у Європі, аби продемонструвати йому свою силу. Не виключив Шмід і запровадження Трампом ембарго на постачання західного озброєння Україні.

Чи зможе Трамп зупинити війну в Україні? Дональд Трамп та Володимир Зеленський у Нью-Йорку Фото: Ukrainian Presidency/abaca/picture alliance

Ліана Фікс (Liana Fix) з вашингтонської Ради з міжнародних відносин (Council on Foreign Relations, CFR) спробувала розвіяти побоювання німецьких політиків, що Трамп перестане надавати військову допомогу Україні. "Путін хоче перемогти у цій війні, а Трамп хоче цю війну зупинити, а це суттєва різниця, - сказала Фікс. - І Дональд Трамп не зможе змиритися із заходом російських військ до Києва, з поразкою України, він не зможе це пояснити своїй Республіканській партії".

Експертка CFR поки що не може сказати, як саме Трамп має намір організувати мирні переговори щодо України. За її словами, існують різні можливості. "Дональд Трамп може виступити і з погрозами на адресу Путіна, сказати, що Америка збільшить допомогу Україні, щоб змусити Москву до переговорів з Києвом", - припустила Ліана Фікс.

А колишній керівник близького до республіканців консервативного вашингтонського Інституту Гадсона, екс-посол США в Японії Кеннет Вайнштейн, який також виступив на форумі, не виключає, що за наполяганням Вашингтону між Росією та Україною буде створено - за прикладом Північної та Південної Кореї - демілітаризовану зону безпеки за підтримки ВПС і спецслужб США. Він же нагадав, що доти, доки Дональд Трамп уперше перебував на посаді американського президента, Путін не наважувався напасти на Україну.