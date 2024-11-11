Дуда: Україна має відновити свої кордони 2014 року

Під час святкування дня Незалежності Польщі президент країни закликав підтримати "суверенітет та територіальну цінність" України. На його переконання, вона має повернути собі усі окуповані землі, включно з Кримом.

Україна має повернутися до своїх кордонів 2014 року, заявив президент Анджей Дуда під час відзначення 106-ої річниці відновлення Незалежності Польщі.

"Ми вимагаємо абсолютної поваги до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності всіх країн, особливо України, яка має повернутися до своїх кордонів, які були до російського нападу. Не тільки з 2022 року, а й з 2014 року. Це те, чого вимагає безпека і порядок, а також сила і дотримання міжнародного права", - сказав він під час святкової промови, передає Польське радіо у понеділок, 11 листопада.

У Варшаві Дуда також наголосив на загрозі російського імперіалізму, який намагається знищити сусідню Україну, котру Польща "підтримує всіма силами". Він висловив переконання, що Україна разом з іншими державами стане частиною вільного світу і що "завдяки вільному світу та підтримці вона захиститься від російської агресії".

"Без США Європа не може гарантувати собі власну безпеку"

Президент Дуда, який досі підтримував дружні відносини з Дональдом Трампом, підкреслив важливість продовження безпекової підтримки Європи з боку США. "Це утопія - як думають деякі, -що Європа сьогодні може забезпечити власну безпеку", - зазначив Дуда, додавши, що гарантії безпеки від послідовних президентів США є вкрай важливими у світлі російських загроз. "Сьогодні ми не маємо сумнівів, що для безпеки Європи та світу необхідно зміцнювати євроатлантичні зв'язки, - цитує Дуду АР. - Якщо ми будемо сильними та відповідальними, мир триватиме в нашій частині Європи, ми переживемо всі історичні випробування".

Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові привітав Анджея Дуду з Днем незалежності Польщі, побажавши миру та добробуту польському народові. Він подякував Польщі за підтримку України від початку повномасштабної агресії та запросив Дуду відвідати Україну з візитом, повідомили в Офісі президента.

"Президент України наголосив на важливості реалізації плану перемоги як шляху до забезпечення справедливого й тривалого миру. Окрему увагу приділили реалізації пунктів Формули миру", - йдеться у повідомленні.