ЗМІ: Лондон і Париж хочуть від США дозволу ЗСУ бити углиб РФ

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі в понеділок, 11 листопада, у Парижі планують обговорити, як переконати президента США Джо Байдена дозволити Україні удари ракетами Storm Shadow по цілях у глибині території РФ, пише The Telegraph .

"Очікується, що Кір Стармер і Еммануель Макрон зроблять останню відчайдушну спробу перешкодити зусиллям Дональда Трампа зменшити підтримку України США", - зазначає видання.

Високопоставлений представник уряду Великобританії заявив The Telegraph, що в Лондоні хочуть переконатися, що зможуть "максимально використати час" до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, "а не просто відкладати все на потім, до наступної адміністрації".

Очікується, що Стармер і Макрон також обговорять вплив майбутнього президентства Трампа на ситуацію на Близькому Сході і можливість торгової війни з Європою.

Побоювання зміни політики Трампа щодо України

Під час своєї виборчої кампанії Трамп наполегливо казав про бажання якнайшвидше припинити розв'язану Росією війну. У вересні він зазначав, що для завершення війни потрібно укласти "справедливу угоду".

Втім, після виборів він ще не коментував свою позицію щодо війни РФ проти України і подальшої підтримки Києва з боку США.

Як зазначає The Telegraph, побоювання щодо подальших планів Трампа стосовно України посилились на тлі його заяв, що він не призначатиме до своєї адміністрації колишніх державного секретаря Майка Помпео і представницю США при ООН Ніккі Хейлі, які вважають проукраїнськими.

Дональд Трамп-молодший, син обраного президента, заявив, що в адміністрації його батька немає місця для "яструбів війни", що є ще однією ознакою різкої зміни підходу, зауважує видання. Крім того, цими вихідними він покепкував над Зеленським, зазначивши, що той невдовзі втратить "грошові виплати".