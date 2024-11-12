ЗМІ: Держсекретарем Трампа буде адепт перемовин РФ і України

53-річний сенатор-республіканець Марко Рубіо виступає за завершення війни Росії проти України шляхом переговорів і не вважає, що Київ має зосереджуватися на поверненні окупованих територій, пише Reuters.

Очікується, що обраний президент США Дональд Трамп призначить на посаду державного секретаря 53-річного сенатора Марко Рубіо, повідомила агенція Reuters у понеділок, 11 листопада, з посиланням на поінформовані джерела.

Рубіо може стати першим латиноамериканцем на цій посаді. Через його призначення обраний президент США, ймовірно, розраховує отримати додаткову підтримку латиноамериканців.

Серед претендентів на цю посаду, кандидатури яких розглядає Трамп, сенатор вважається найбільшим "яструбом", зауважує Reuters. Втім, видання зазначає, що останнім часом він пом’якшив деякі свої позиції, щоб вони більше узгоджувалися з поглядами Трампа.

Рубіо виступає за переговори України і Росії

Хоча у попередні роки Рубіо виступав за активну підтримку України, останнім часом він змінив позицію. Так, ймовірний кандидат на посаду держсекретаря був одним із 15 сенаторів-республіканців, які у квітні проголосували проти пакета законопроєктів, один з яких передбачав виділення 61 мільярда доларів на допомогу Україні.

В останніх інтерв’ю Рубіо сказав, що Україні потрібно шукати врегулювання у війні з Росією шляхом переговорів, а не зосереджуватися на поверненні всіх територій, які Росія окупувала за останнє десятиліття, зауважує Reuters.

"Я не на боці Росії, але, на жаль, реальність така, що війна в Україні закінчиться шляхом переговорів", - зазначив сенатор в інтерв'ю NBC у вересні.

Підтримка НАТО і агресивне ставлення до Китаю і Куби

У попередні роки Рубіо був серед тих, хто не підтримував позицію Трампа щодо виходу США з Північноатлантичного альянсу (НАТО). Так, під час його попереднього президенства, сенатор був одним із співавторів законопроєкту, який би ускладнив вихід США з Альянсу.

Рубіо також ініціював розслідування і вимагав заблокувати продаж в США товарів деяких китайських компаній. В 2020 році Пекін запровадив проти Рубіо санкції через його позицію щодо демократичних протестів у Гонконзі.

Рубіо, чий дід втік з Куби в 1962 році, також є відвертим противником нормалізації відносин з кубинським урядом.

Міністеркою нацбезпеки стане губернаторка Південної Дакоти

Своєю чергою CNN з посиланням на два джерела повідомляє, що Трамп визначився і з кандидатурою на посаду міністерки національної безпеки США. Очікується, що нею стане губернаторка Південної Дакоти Крісті Ноем.

Міністерство нацбезпеки відповідає за питання охорони кордону та імміграції, реагування на стихійні лиха, діяльність Секретної служби тощо.