Влада в США у республіканців: Трамп сильніший, ніж будь-коли

Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США під контролем республіканців опинилися і Білий дім, і Конгрес. Тут немає нічого особливого, але у майбутньої адміністрації є ще один "джокер".

Попереду на США чекають два хороших роки - у тому разі, якщо ви прихильник Республіканської партії. Не тільки її кандидат у президенти Дональд Трамп перебереться до Білого дому 20 січня: партія, котра помітно зрушила вправо, як це засвідчили підсумки виборів, що відбулися 5 листопада, отримала більшість в обох палатах Конгресу - і в Сенаті, і в Палаті представників.

З 1857 року, тобто з моменту виникнення двопартійної системи в тому вигляді, в якому вона існує нині у Сполучених Штатах, так зване "єдине правління" (unified government), коли одна й та сама партія контролювала й виконавчу владу, і законодавчу, мало місце 48 разів. Демократи так правили 23 рази, республіканці - 25. У 38 випадках партіям доводилося ділити між собою контроль над Білим домом і хоча б однією з палат парламенту.

Більшість у Конгресі зазвичай недовго залишається за партією президента. "Хоча на початку нового президентського терміну у Вашингтоні й нерідко встановлюється "єдине правління", з 1969 року лише один раз сталося так, що такий контроль зберігся й після проміжних виборів до Конгресу", - пише Кетрін Шеффер, експертка американського Pew Research Center.

Проміжні вибори проводяться через два роки після президентських - посередині терміну правління глави держави. Лише за президентства Джиммі Картера його Демократичній партії вдавалося зберегти повний контроль над Конгресом протягом усіх чотирьох років президентства - з 1977 до 1981 року. Однак ця обставина не допомогла самому Картеру переобратися, він був господарем Білого дому лише один термін.

39-й президент США Джиммі Картер (фото з архіву) Фото: Dennis Van Tine/Star Max/AP/picture alliance

Американські президенти чудово розуміють, що більшість їхньої партії в парламенті загалом може бути недовгою, зазначає в інтерв'ю DW Нолан Маккарті, політолог із Принстонського університету. І додає: "Тому я припускаю, що президент Трамп постарається швидко вирішити деякі зі своїх пріоритетних завдань".

Читайте також: Зеленський: Трамп сильніший за Путіна

Чи зможе Трамп обійти Сенат під час формування свого кабінету?

Принцип поділу влади такий самий старий, як і сама Конституція США, в якій він закріплений. Батьки-засновники створили систему стримувань і противаг, яка лежить в основі балансу між виконавчою (президент), законодавчою (Конгрес) і судовою (Верховний суд та інші суди країни) гілками влади. Наприклад, Декларація прав штату Вірджинія від 1776 року, яка стала моделлю для Білля про права, доданого до Конституції США 15 років по тому, свідчить: "Законодавча й виконавча влади повинні бути відокремлені одна від одної, а також і від судової влади".

На початку правління Трампа більшість у Сенаті матиме особливе значення, оскільки саме верхня палата Конгресу має затверджувати ключових членів кабінету, висунутих президентом. Наразі вона у республіканців - 53 місця в Сенаті проти 47 у демократів. І все ж деякі номіновані Трампом члени його майбутнього кабінету викликають гострі суперечки.

Серед них - колишня членкиня Демпартії Тулсі Габбард, яку обраний президент вирішив поставити на чолі розвідки, і конгресмен-республіканець Метт Гетц, його Трамп хоче бачити на посаді генпрокурора. Кандидатури цих двох політиків через їхні радикальні погляди можуть зустріти опір навіть у лавах власної партії.

Майбутній президент волів би взагалі обійти процедуру затвердження своїх призначенців Сенатом. Якщо Трамп призначить їх на посади у той час, коли сенатори перебуватимуть на парламентських канікулах, висунуті главою держави особи зможуть обійняти високі пости без отримання згоди Сенату. У публікації в соцмережі X Трамп уже закликав сенаторів-республіканців погодитися на таку спрощену процедуру.

На даний момент у республіканців більшість у Сенаті - 53 місця, у демократів - 47. На фото: Капітолій у Вашингтоні Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance

"Питання про те, чи піде Сенат на канікули, щоб дозволити президенту сформувати свій кабінет без схвалення верхньої палати, є предметом обговорення, - зазначає Нолан Маккарті. - У США ще ніколи не було ситуації, коли подібні призначення відбувалися б у такий спосіб у таких масштабах. Час від часу таке трапляється при заповненні однієї чи двох посад. Але якщо таким чином буде сформовано весь уряд, то це викличе занепокоєння".

Вирішальна роль Верховного суду США

Хоча Дональд Трамп, судячи з усього, збирається сформувати свій президентський кабінет саме у такий незвичний спосіб, однопартійне республіканське правління в Білому домі та Конгресі, як уже вище згадувалося, не є чимось особливим. Тим часом у майбутньої адміністрації є ще один "джокер", оскільки Трампу протягом свого першого терміну вдалося створити серйозну перевагу консерваторів і у Верховному суді США, куди він призначив трьох суддів. Офіційно члени Верховного суду, які перебувають на цій посаді довічно, є безпартійними, але де-факто президенти призначають туди тільки тих юристів, які близькі до них за поглядами.

Дональд Трамп під свого першого президентського терміну призначив трьох консервативних суддів до Верховного суду США Фото: Callaghan O'Hare/REUTERS

На сьогодні з п'яти суддів-чоловіків і чотирьох суддів-жінок Трамп може розраховувати на підтримку загалом шести суддів. Експерти на кшталт політолога Маккарті припускають, що президент спробує багато зі своїх гучних обіцянок втілити в життя адміністративним шляхом - за допомогою указів, які не повинні проходити затвердження в Конгресі. "Звичайний процес перевірки (на конституційність і оскарження таких указів. - Ред.) - через суди", - уточнює Маккарті. А оскільки у Верховному суді та інших нижчих судах більшість зараз за прихильниками республіканців, "з їхньою допомогою Трампу буде трохи легше уникнути протидії з цього боку".

Верховний суд США зміцнить позиції президента Трампа?

Ця обставина може вплинути на плани масових депортацій нелегальних мігрантів, які під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв провести. Питання про законність використання для цього армії або про скасування права на громадянство для дітей нелегалів, які народилися в США, можуть опинитися на розгляді Верховного суду, прогнозує в інтерв'ю DW Сара Біндер з Університету Джорджа Вашингтона.

Вона занепокоєна тим, що Верховний суд у його нинішньому складі, на її думку, часто не керується чинними законами, а ухвалює рішення на користь республіканців. Так було, наприклад, коли йшлося про право на аборт на федеральному рівні або президентський імунітет від кримінального переслідування під час виконання президентом своїх обов'язків, вважає Біндер.

"Саме це мене й непокоїть. Верховний суд зміцнить позиції президента Трампа і дасть йому змогу наділити виконавчу владу значно більшими повноваженнями, ніж це собі колись уявляли автори Конституції США", - застерігає Сара Біндер.